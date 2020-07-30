Kolektif House'tan verimliliği artıran, kurumlara özel izole ofis çözümü: Kolektif Suites

Pandemi çalışma ve ofis kültürünü kalıcı olarak değiştiriyor. “Esneklik” kavramı iş hayatının merkezine otururken, uydu ofisler ise yükselişe geçiyor. 5 yıldır girişimcilerden yatırımcılara, serbest çalışanlardan şirketlere pek çok gruba ortak çalışma alanının ötesinde bir hizmet sunan Kolektif House, tüm bu gelişmeleri yakından takip ederek yeni nesil esnek ofis çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor. Kolektif dokunuşu ve hizmetleri eşliğinde, ön yatırım gerektirmeyen kuruma özel taşınmaya hazır ofis modeli Kolektif Suites'i hayata geçiren şirket; kurumların özel kullanımları için tercih ettikleri lokasyonda, ihtiyaçları doğrultusunda, izole, sadece kendilerine ait bir çalışma alanını içeren ofislerini tasarlıyor ve tüm operasyonel süreçlerini yönetiyor. Böylece azaltılmış giderler ve artan verimlilikle şirketlerin büyümesine katkı sağlıyor.

Yeni nesil esnek ofis çözümlerine ilgi artıyor

Kolektif Suites'in 100-300 metrekare arasında alanda 5-35 kişi kapasiteli olarak tasarlanan “Agile” ofis modeli olduğuna dikkat çeken Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur “Koronavirüs salgını ile birlikte kurumlar esnek çalışma modeline geçiş hazırlıklarına başlarken, bunun bir yansıması olarak yeni nesil esnek ofis çözümlerine ilgi giderek artıyor. Önümüzdeki dönemde uzun vadeli kiralamalar yerine maliyet tasarrufu sağlayan esnek ofis alanları şirketlerin yeni adresi olacak. Bizler de Kolektif House olarak çalışmanın olduğu tüm alanlarda yeni ve yaratıcı çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni geliştirdiğimiz esnek ofis çözümümüz Kolektif Suites ile ofis kullanımına uygun daireleri, ön yatırım gerektirmeden, Kolektif ruhuyla daire ofis tercih eden şirketlere sunmaya başladık” dedi.

Çalışan motivasyonunu artırıyor

Onur, Kolektif Suites'in şirketlere sunduğu faydaları ise şöyle sıraladı: “Salgın büyük şehirlerde yaşamanın zorluklarını daha net bir şekilde ortaya koydu. Bugünlerde pek çok şirket hibrit çalışma modeline geçiş hazırlığını planlarken, yöneticiler de ofis lokasyonlarını bir kez daha gözden geçiriyor. Yeni yatırım stratejileri merkez ofisler için şehrin merkezinde şekillenirken, uydu ofisler için ise çalışanların evlerine yakın ve yoğun olduğu bölgeler tercih ediliyor. Böylece merkez ofisler network ağını güçlendirecek biçimde konumlanırken, ev ile ofis arasındaki mesafe en aza indirilerek stresten uzak bir çalışma ortamının yaratılmasıyla çalışan mutluluğu, bağlılığı ve verimliliği perçinleniyor. Ayrıca bu yapı iş ortakları ile olan ilişkileri de güçlendiriyor. Kolektif Suites ürünümüz tam da bu noktada hem bu dönüşüme hizmet eden hem de pandemi sebebiyle ölçeği değişen firmaların rahatlıkla tercih edebileceği bir model. Kurumların mimari, yapısal, operasyonel, emlakçı gideri ve yasal pek çok konuda genel masraflarını en aza indirmeyi hedeflerken; ofis yapım aşaması, yönetim süreçleri ve alan kullanımı konusunda optimizasyon sağlıyor. Esnek sözleşme şartlarıyla daimî hareket kabiliyeti sunuyor. Ofis lokasyonundan tasarıma taşınmaya hazır yenilikçi bir çalışma alanı ile çalışanların bağlılığını, motivasyonunu ve verimliliğini artırmaya; etkinliklerimiz ile ise beraber üreterek paylaştığımız topluluğun bir parçası olarak ağınızı genişletmeye imkân tanıyor.”

