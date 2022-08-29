Konforundan ödün vermeyenlerin tercihi Türkiye’de satışa sunuldu

Kullanıcıların her ortamda rahatça çalışmasını sağlayan Logitech, Ergo serisini Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse ile genişletti. Ağustos ayından itibaren Türkiye’deki teknoloji mağazaları ve e-ticaret sitelerinde satışa sunulan Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, küçük ele sahip olan kullanıcılar için benzersiz bir deneyim sağlıyor ve sol el kullanıcılara da özel bir seçenek sunuyor. Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse’un gül, kırık beyaz ve grafit renginden oluşan üç farklı renk seçeneği ise masalara hem konfor hem de şıklık katıyor.

Ergo ürün ailesine dahil olan Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse hakkında görüşlerini bildiren Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, “İlk günden itibaren kullanıcılarımızın verimli ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturmaları için çalışıyoruz. Bunun sonucunda Ergo serimizi, Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse ile genişletiyoruz. Logitech Lift Vertical Mouse’un daha çok küçük elli kullanıcılara hitap eden yapısı, sol elini kullananlar için özel üretilmiş modeli ve farklı renk seçenekleri ile kullanıcılarımızın çalışma hayatını daha konforlu hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

57 derecelik dikey tasarımı ile konforlu çalışma alanlarının yeni gözdesi

Kompakt tasarımı ile dikkat çeken Logitech Lift Vertical Mouse, çalışma hayatına da verimlilik katıyor. Baş parmak için dayanağa sahip tasarımı ve yumuşak tutuş sağlayan yapısıyla Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, 57 derecelik dikey tasarımı sayesinde sağ ve sol elini kullanan küçük elli kullanıcılara rahat bir kullanım olanağı sağlıyor. Gün boyu kullanımlarda doğal bir kol duruşu sergilenmesine yardımcı olan ürün; sessiz manyetik akıllı kaydırma, doğru satır düzenlemeleri, uzun belgeler arası hızlı kaydırma gibi işlemlerde hem hız hem de hassasiyet sunuyor. Sessiz tıklama özelliği ile sessiz bir deneyim vaad ediyor. Bluetooth Düşük Enerjili veya güvenli Logi Bolt USB alıcısı bağlantısı özelliği sayesinde Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS ve Android işletim sistemlerine anında kablosuz olarak bağlanabilen Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, Flow özelliği ile de üç cihaz arasında iş akışının rahatlıkla yönetilmesini sağlıyor.

Sürdürülebilir bir tasarım yaklaşımı benimsendi

Çevresel ayak izinin en aza indirgenmesi hedeflenerek tasarlanan Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, Logitech’in sürdürülebilir tasarım ilkesinin en güzel temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Mükemmel kullanıcı deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdüren Logitech, tasarlamış olduğu Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse’un plastik parçalarını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiyor. Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse’un grafit renginde 70, gül ve kırık beyaz ürünlerinde ise 54 oranında geri dönüştürülmüş parçalar kullanılıyor. Logitech geri dönüştürülmüş plastik kullanım programı (PCR) kapsamında geliştirdiği ürünleriyle hem iyi bir kullanıcı deneyimi hem de çevreci ürünler sunuyor. Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse dahil olmak üzere satın alınan tüm karbon nötr sertifikasına sahip Logitech ürünleri sayesinde kullanıcılar karbon ayak izinin sıfıra indirilmesine katkı sağlıyor.