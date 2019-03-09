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Konkordato süresi doldu! Bir yıl koruma altındalar

2018 Eylül ayında ayakkabıcılık sektöründen peş peşe konkordato haberleri geldi.

Konkordato süresi doldu! Bir yıl koruma altındalar
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Hotiç, Yeşil Kundura, Beta Ayakkabı, Nando markası ile bilinen Sabo Ayakkabı gibi sektörün önemli firmaları konkordato ilan etti.
Borca batık durumda olan şirketlerin mali durumlarını düzeltmesi için son bir fırsat aslında konkordato. Şirketler Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne müracaat ederek bu kararı aldırıyor. Mahkemenin aldığı tedbir kararı sonrasında şirket alacaklılara karşı korunmuş oluyor.  

Bu süre içinde icra ve alacak takipleri duruyor. Mahkeme konkordato komiserleri atayarak şirketin faaliyetlerini denetime alıyor. İlk iki aydan sonra süre uzatılabiliyor. Uzatmalar sonrasında mahkeme raporları inceleyip, alacaklıların itirazlarını dinledikten sonra kesin karara varıyor.  
 
Konkordato talebini kabul ederse bir yıllık kesin mühlet veriyor; bu süre 26 aya kadar uzatılabiliyor. Sürenin sonunda iyileşme olmazsa iflas kararı veriliyor ya da şirketin durumunu düzelttiğine hükmedilip konkordato kaldırılıyor.

Yeşil Kundura ve Beta Ayakkabı da şu sıralar geçici mühlet süreçlerini geçti. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Yeşil Kundura için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Beta Ayakkabı için Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi de Sabo Ayakkabı için bir yıllık kesin mühlet verilmesine hükmetti.
Sektörün üç büyük oyuncusu bir yıl boyunca mahkemenin koruması altında olacak. Umarız süreyi iyi değerlendirir de tekrar eski güçlerine kavuşurlar…

Para Dergisi

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HotiçYeşil KunduraBeta AyakkabıNandoSabo Ayakkabı
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