Konut tesliminde kilit değiştirmeye son

İnşaat projelerindeki konut tesliminin hemen ardından yeni konut sahipleri, güvenlik endişesi nedeniyle kapılarındaki kilidi değiştirme ihtiyacı duyuyor. Hem inşaat sürecince hem de konut tesliminde yaşanan bu endişeleri geliştirdiği İnşaat Master Silindiri ile ortadan kaldıran yüksek güvenlikli kilitleme sistemlerinde dünya lideri Mul-T-Lock® ile yeni konut sahipleri, kendileri için sunulan benzersiz anahtarlarını bir kez kullandıktan sonra inşaat halindeyken kullanılan anahtarları anında devre dışı bırakıyor ve kilit değişimine gerek kalmıyor.



İnşaat projelerinde tüm konutların tek bir anahtar tarafından açılabildiği kontrol sistemine ana anahtar sistemi adı veriliyor ve inşaat sürecindeyken her konut için farklı anahtarlar yerine tek bir ana anahtarın yeterli olması bu süreçte kolaylık yaratıyor. Bu nedenle konut tesliminin hemen ardından yeni konut sahipleri, güvenlik endişesi nedeniyle kapılarındaki kilidi değiştirme ihtiyacı duyuyor. Yüksek güvenlikli kilitleme sistemlerinde dünya lideri Mul-T-Lock®’un geliştirdiği İnşaat Master Silindiri ile konut tesliminin ardından yeni konut sahipleri, kendilerine sunulan benzersiz anahtarları bir kez kullandıktan sonra inşaat sürecinde kullanılan anahtarlar anında devre dışı kalıyor. Bu sayede yeni konut sahiplerinin güvenlik endişeleri giderilirken kilidin değiştirilmesi gereksinimi de ortadan kalkıyor.



Mul-T-Lock® İnşaat Master Silindiri ile Konut Tesliminde Kilit Değiştirmeye Son



Mul-T-Lock® İnşaat Master Silindiri’nin kullanıldığı inşaat projelerinden konut alanlar, konut tesliminin ardından kendilerine verilen benzersiz anahtarı kullanmaya başladıkları anda kapı kilitlerinin içindeki özel değişim silindirini kolayca aktif hale getirerek inşaat sürecinde kullanılan tüm anahtarların geçerliliğini kaldırabiliyor. Bu süreç geri alınamayacağı veya tersine döndürülemeyeceği için gelecekte sorun yaşama ihtimali de bulunmuyor. Mul-T-Lock® İnşaat Master Silindiri ile inşaat sürecinde ve sonrasında konut güvenliği sağlanarak konut sahiplerinin güvenlik endişeleri gideriliyor ve kilit değiştirme ihtiyacı kalmıyor.













