"Kooperatif adı tüketiciye güven veriyor"

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ve PİN Grup organizasyonuyla bu yıl 5.kez kapılarını açan Yerli Market Haftası (YMH) ,10-11 Aralık 2019 tarihlerinde WOW Convention Center’da gerçekleşti.

Gerçekleşen organizasyonda ‘Yöresel Ürünlerin Perakendeye Katkısı’ konu başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Başkanı (EGD), Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak gerçekleştirirken sözü, dünyada bir marka olan ürünler geliştiren ve dünyanın çok sayıda ülkesinde aktif iş yapan sanayici diye bahsettiği ve Mehmet Sandal, ELOPAR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’na verdi.

Mehmet Sandal, Karaman’a has olan Divle Obruk peynirinin öneminden bahsederken sözlerine şöyle devam etti, “Divle obruğu üst segment, çok butik yerlerde özellikle de meşhur şarapçıların da çok iyi bildiği bir peynirdir. Türkiye’nin lokforu diye de adlandırılıyor. Bunun nedeni küflenebilme özelliğinden kaynaklıdır. Karaman’da oluşmuş ve çok eski zamanlardan gelen mağaralarımız var biz bunlara obruk diyoruz.

Obrukların ilk özelliği, yazın Mart ve Nisan aylarından başlamak üzere Ekim ve Kasım’a kadar bu mağaralardaki sıcaklık ve nem oranları hiç değişmez. Bu mağaralarda, bizim peynirlerimiz olgunlaşma süreci dediğimiz 5,6 aylık bir süreçte bekletilmek suretiyle bu peynir kendine has bir özelliği ve tadı kazanır. Divle obruk peynirinin ikinci özelliği 1200-1300 metreden sonraki alanlarda otlayan hayvanlar, ki 3000 metreye kadar çıkar bu yükseklik, otla beslenirler, yem verilmez, tamamen doğal beslendikleri bu otlarla oluşan sütün kalitesinden kaynaklanan da bir kalitesi vardır. Genellikle sadece koyun sütü , %10 da keçi sütünün karışımı ile yapılır. Bazı yerlerde , internette, inek sütü diye bahsedilir ama inek sütü katıldığında bu artık bizim yörenin peyniri değildir. Üçüncü özelliği, şırdan mayası vardır, peynirler bununla mayalanır. Mayalanmadan sonra bir pıhtılaşma oluşur, yoğurt kıvamından daha yoğun bir kıvama gelir. Sonra buna bir kırma operasyonu yapılır. Bu parçalanmadan sonra bir çuvala ya da sepetlere koyulup baskı altına alınır. Bu operasyonların yapılması, sarı su dediğimiz suyun ayrılması ve süzülmesi daha sonra tekrar bu katılaşmada bir yıkama operasyonumuz vardır. Ardından tuzlama ve tuluma basma süreci vardır. Dördüncü özelliği de, peynirler 10 gün sonra mağaralara getirilir, mağaralarda o delinen yerlerden çıkan su etrafında yavaş yavaş küflenmeye daha sonra mavileşme daha sonra da kırmızılaşma başlar. 6 ayın sonuna doğru ise bütün tulum kırmızıya döner. Bu olay sadece Divle Obruğunda gerçekleşir. Şuanda yörede 110 tane daha obruk,yani mağara var. Bu mağaralarda küflenme oluyor,mavileşme oluyor, kısmi kırmızılaşma var ama Divle Obruğunda tam kıpkırmızı bir tulum halinde çıkar. "

“Kooperatif adı tüketiciye güven veriyor”

"Coğrafi etiket konusu bizim de yeni öğrendiğimiz bir konu. Birincisi, biz bu sene ve geçen sene sonlarına doğru 3 tane kooperatif oluşturduk köyde. Çünkü başka türlü köylünün sesinin duyulması, bu tür güzel, yöreye has ürünlerimizin tanıtılabilmesi başka türlü mümkün değil. Kooperatif adı tüketiciye güven veriyor. Kooperatif ürün olması, onun içindeki bazı özelliklerin daha standart olduğunu veya hile hurdanın olmadığı gibi bir takım imajları veriyor. Biz bir festival düzenledik 19 Ekim’de. Tulumpeynirin de mağaralardan çıkarılış sürecini kapsar Ekim sonları. Bu süreç bizde çok etkili oldu. “

Mehmet Sandal,köy halkının memnuniyetini dile getirdikten sonra sözlerini basına ve kanallara yapılan haberler için teşekkür ederek sonlandırdı.