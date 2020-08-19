Köpek dostu girişim WUFWUF yeni bir yatırım aldı

Birleşik Krallık'tan Japonya’ya, İsviçre’den İsrail’e kadar uzanan hizmetleriyle ilerlemesini sürdüren WUFWUF’a bir yatırım daha geldi. Teknasyon, her ay yeni bir temayla köpeklere ve sahiplerine farklı konseptlerde, sürprizlerle dolu kutular gönderen ve onlara eğlenceli bir yaşam tarzı sunan Londra merkezli WUFWUF’a yatırım yaptı. İngiltere’de önemli bir popülerliğe sahip olan ve dünyanın pek çok farklı yerinde hizmet veren WUFWUF; abonelerine her ay içerisinde ödül maması, oyuncak ve köpek dostların seveceği sürpriz ürünlerden oluşan temalı kutular gönderiyor ve köpek dostlarını mutlu ediyor.

“WUFWUF, hedeflerine ve misyonuna güvendiğimiz bir şirket.”

Gerçekleştirdikleri yatırımı değerlendiren Teknasyon Yazılım Kurucu Ortağı Burak Sağlık bu girişimle ilgili olarak WUFWUF’un vizyon ve misyonuna güvendiklerini, bu yatırımla WUFWUF’un daha da iyi seviyelere gelerek daha çok köpek dostuna ulaşmasını hedeflediklerini belirtiyor. Teknasyon olarak daima insana ve diğer tüm canlılara değer veren sosyal sorumluluk projelerinin destekçisi olduklarını söyleyen Sağlık: “Böyle anlamlı, manevi değeri olan girişimlere çok önem veriyoruz. WUFWUF, hedeflerine güvendiğimiz bir şirket, bu sebeple kendilerine büyük bir hevesle destek olmak istedik. Her zaman gelecek gördüğümüz, inandığımız işlerin yanında olmayı ve global yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

WUFWUF’un yeni hedefi 10 bin aboneye ulaşmak!

WUFWUF CEO’su Umut İlhan ise, her ay abonelerine gönderdiği ilginç konseptli kutular ile hem insanlara hem de ürünlerle mutlu olan köpek dostlarına keyifli, eşsiz bir deneyim yaşattıklarını belirtti.

Şu anda 2 bin 600 aktif abonelerinin olduğunu söyleyen İlhan, bu sayının diğer kanallarla birlikte 6 bine ulaştığına dikkat çekerek, “Abonelerimizin yüzde 95'i Birleşik Krallık'ta; İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya’da bulunuyor. Geçen ay başladığımız uluslararası gönderim sonrasında ise bünyemize çok hızlı bir şekilde tüm Avrupa Birliği ülkelerinden yeni aboneler kattık. Esasen dünyanın her yerinden talepler alıyoruz, AB dışında ayrıca İsviçre, İsrail ve Japonya'da da abonelerimiz mevcut. Hedefimiz bu yatırımla birlikte sene sonuna kadar 10 bin aboneye ulaşmak ve kendi alanımızda Birleşik Krallık’ın en büyüğü olmak.” dedi.