Kordsa, 12 milyon dolar değerinde iki yeni yatırım kararı aldı

Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme alınlarında faaliyet gösteren Kordsa, toplam 12 milyon dolar değerinde iki yeni yatırım kararı aldı.

Kordsa açıklamasına göre, şirket, yılın ikinci çeyreğinde açıkladığı 9,8 milyon dolarlık yatırım kararının ardından, 12 milyon dolar değerinde iki yeni yatırımı daha planlamalarına dahil etti.

7 milyon dolarlık yatırımıyla yüksek performans lastiklerinde kullanılan tekkord terbiye üretiminde ilave hat ile kapasitesini artıracak şirket, aynı zamanda inşaat güçlendirme iş alanında faaliyet gösteren markası Kratos’un polipropilen monofilament fiber sentetik donatı üretimi için 5 milyon dolar ek yatırım yapacak.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de başlayan Tekkord Terbiye Hattı Genişleme projesi kapsamında Kordsa’nın yatırım kararı aldığı 2. tekkord terbiye ünitesi, otomotiv endüstrisinin yenilikçi ham madde ihtiyacına yanıt verilmesinde önemli bir rol oynayacak. Tekkord ürünü için özel kalitede iplik üreten Kordsa’nın bu yatırımının, 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.

Kordsa’nın İzmit’teki fabrikasında inşaat güçlendirme alanında devreye aldığı polipropilen monofilament sentetik fiber donatı hattı ise 2018’den itibaren aralıksız üretimine devam ediyor. Şirket, inşaat güçlendirme sektöründeki büyüme stratejilerine paralel olarak, Türkiye pazar liderliğini devam ettirmek ve ihracat pazarlarındaki fırsatları değerlendirmek amacıyla söz konusu tesisteki üretim kapasitesini iki katına çıkaracak 5 milyon dolarlık yeni hat yatırımı kararını verdi. Kordsa’nın İzmit tesislerinde yapacağı bu yatırımı 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alması planlanıyor.

Kordsa, yılın ikinci çeyreğinde İzmit üretim tesisine 7 bin ton polyester iplik yatırımı kararı almıştı. Toplam 9,8 milyon dolar olarak planlanan yatırım sonrası şirket, yeni hat yatırımıyla birlikte yeni nesil polyester iplik ürünleri üretimini daha güçlü bir konuma taşıyacak. Hattın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Özgür Yıldırım, ileri malzeme şirketi olarak Kordsa'nın, lastik güçlendirme sektöründe polimer ve iplik üretim, büküm, dokuma ve terbiye üretim aşamalarının her birindeki üstün teknolojisi, küresel ayak izi ve geniş ürün portföyü ile pazarın en önemli oyuncuları arasında yer aldığını ifade etti.

Yıldırım, 'Aynı şekilde inşaat güçlendirme sektöründeki büyüme stratejilerimize paralel olarak, Türkiye ve dünyada pazar liderliğimizi devam ettirmek ve ihracat pazarlarındaki fırsatları değerlendirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Ana hedeflerinin müşteriler için 'değer yaratarak' büyümek olduğuna işaret eden Yıldırım, 'Bu sebeple yüksek performanslı, katma değerli ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yaşamın her alanını güçlendirme vizyonumuz doğrultusunda ülke ekonomisine katkı sunan yatırımlarla, sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz.' açıklamasını yaptı.