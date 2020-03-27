Krizden çıkışın yolu uluslararası fuarlardan geçecek 

Dünya ekonomisi COVID 19 pandemisi nedeniyle, farklı sektörlerdeki ani daralmalar sonucunda sıkıntılı bir döneme girerken, uluslararası ticaret de belirgin bir yavaşlama yaşıyor. Küresel ekonominin lokomotifi olan uluslararası fuarlar da özellikle seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe zorunluluğu nedeniyle erteleniyor. Her yıl 120’den fazla fuar etkinliği düzenleyen İngiltere merkezli küresel fuarcılık şirketi Hyve Group da dünyadaki fuarlarının yanı sıra Türkiye’de gerçekleştireceği fuarların tarihlerinde de değişikliğe gitti. İnşaat sektörünün trendlerinin konuşulacağı ve en son yapı teknolojileriyle, yapı ürünlerinin sergileneceği 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 18-22 Nisan 2020 olan tarihi 24-28 Ağustos 2020’ye ertelendi. 2020 yılında Türkiye’de gerçekleşmesi planlanan diğer fuarların durumu ile ilgili gündeme bağlı olarak gerekli bilgilendirmeler yapılıp önlemler alınmaya devam edecek.

“Kriz sonrası fuarlara ilgi artacak”

Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı yerinde kararlarla Türkiye’deki yakın tarihli fuarların ertelendiğini; Hyve Group’un da küresel düzeyde yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan COVID 19 salgını sonucunda dünya çapındaki tüm fuarları kapsayan bazı önlemler almak durumunda kalındığını ifade etti.

Ülgen şöyle devam etti: “Fuarcılık sektörü maalesef krizden etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ancak unutmamalıyız ki ticari fuarlar, dünya ticaretinin can damarı ve lokomotifidir. Pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte, fuarların öncülüğüne ve yaratacağı sinerjiye duyulan ihtiyaç artacak. Dünya ekonomisinin tekrar canlanmasında, üreticiler ve alım gruplarını bir araya getiren, yeni ekonomik durumun değerlendirildiği düşünce platformları oluşturan, yeni iş yapış biçimleri ve ticari açılımların tartışıldığı ortamlar hazırlayan fuarların misyonu büyük olacak.”

“Paydaşlarımıza karşı büyük bir sorumlulukla hareket ediyoruz”

Potansiyel katılımcılar ve tedarikçileri dahil tüm iş ortaklarına karşı sorumlu bir tavır sergilemenin bugün için en büyük öncelikleri olduğunu ifade eden Ülgen, şöyle devam etti: “Bize gelen tüm soruları büyük bir hassasiyetle yanıtlayarak, paydaşlarımızın yeni tarih düzenlemelerinden minimum seviyede etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Fuarlarımızı yeni belirlenen tarihlerinde eksiksiz ve en etkin bir biçimde hayata geçirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”