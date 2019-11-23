Kurulan şirket sayısında artış

Kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 8,52 artarak 8 bin 352 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 2,92 yükselerek 1199 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,52 artarak 7 bin 696'dan 8 bin 352'ye çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 2,92 yükseldi ve 1199 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı 1165 idi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 17,95, kapanan şirket sayısı da yüzde 3,18 arttı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,71 azalarak 68 bin 522, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,22 artarak 9 bin 961 oldu.

8 bin 464 şirket ve kooperatif kuruluşu

Türkiye'de, ekim ayında 8 bin 464 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,52, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,96, kooperatif sayısı yüzde 2,75 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 2,92, kooperatif sayısı yüzde 7,35, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,05 artış gösterdi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,95, kooperatif sayısı yüzde 41,77 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,37 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,18, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,19 artarken, kooperatif sayısında değişim olmadı.

Bayburt ve Iğdır'da şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 464 şirket ve kooperatifin yüzde 85,23'ünü limited şirketler, yüzde 13,43'ünü anonim şirketler, yüzde 1,32'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,67'si İstanbul, yüzde 10,53'ü Ankara, yüzde 6,32'si İzmir'de kuruldu. Ekimde Bayburt ve Iğdır dışında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 894'ü ticaret, 1312'si imalat ve 787'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 870'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 363'ü inşaat, 346'sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ekim ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 406'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 207'sinin inşaat, 126'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 597'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 244'ünün inşaat, 123'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan ocak-ekim döneminde toplam 69 bin 478 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1183 yabancı ortak sermayeli şirketin, 693'ü Türk sermayeli, 87'si İran ve 38'i Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 116'sı anonim, 1067'si limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1249'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 672'si gayrimenkul acenteleri ve 556'sı lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,9'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.