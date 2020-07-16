Kuruluşunun 35. yılında çıtayı yükseltti

Yalıtım sektöründe dünya markası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım, kuruluşunun 35’inci yılını kutluyor. Başta Ar-Ge, üretim ve ihracat olmak üzere her alanda hız kesmeden yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “2023 yılına kadar Ar-Ge, dijital dönüşüm, operasyonel verimlilik ve üretim tesislerimizdeki kapasite artışı için 125 milyon TL’lik yatırım hedefliyoruz. 2021 yılında Eskişehir üretim tesisimizde gerçekleştirmeyi planlandığımız ilave yatırımla birlikte Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticilerinden biri olma konumumuzu daha da güçlendireceğiz ve 150 kişiye daha istihdam olanağı sağlayacağız” dedi.

Başta Ar-Ge, üretim ve ihracat olmak üzere her alanda hız kesmeden yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Orhan Turan, pandemi sürecinin planlarını etkilemediğini belirterek, “Biz kuruluşumuzdan itibaren ODE’nin yolculuğunun uzun soluklu bir yolculuk olduğuna inandık ve bu tip zorlu dönemlerin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaması yönünde planlama yaptık. Bu sayede 2020 hedeflerimizi de güncelleme ihtiyacı duymadık. Yılsonu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda yeni yatırım planlarımızı da hayata geçiriyoruz. Çorlu’daki membran tesislerimizin modernizasyon yatırımını Mayıs ayında gerçekleştirdik. Kauçuk üretiminde kapasitemizi artırırken aynı zamanda bir test laboratuvarı kurduk ve Ar-Ge yatırımlarımızı hızlandırdık. Yine Mayıs ayı başında şirketimizin dijital dönüşümü açısından çok önemli bir yatırım yapıp ERP sistemimizi yeniledik. Önümüzdeki yıl içinde de Eskişehir’deki üretim kapasitemizi geliştirmek için ilave yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 150 kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Böylece Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticileri arasındaki yerimizi daha da güçlendireceğiz ve global marka olma vizyonumuz adına çok önemli bir adım daha atmış olacağız” dedi.

“2023 yılında ciromuzun yarısının ihracattan gelmesini hedefliyoruz”

Yeni yatırım ile birlikte ihracata ağırlık vereceklerini ve global şirketlerle rekabet güçlerini daha da artıracaklarını belirten Turan, “Ülkemizin adını yalıtım alanında da dünyanın dört bir yanında duyurmak istiyor, bu doğrultuda ihracata yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. İhracatta, Türkiye yalıtım malzemeleri sektörünün 2019 şampiyonuyuz. İhracatımız içindeki en önemli payı MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgeleri oluşturuyor. Bu bölgelerdeki pek çok prestijli projenin yalıtımında ODE imzası var. Önümüzdeki dönemde, özellikle Batı Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında daha da büyümeyi planlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimizden biri de şu anda 350 milyon TL olan ciromuzu iki katına çıkarmak. Ciromuz içinde ihracatın payı 2019 yılında yüzde 40 iken 2023 yılında bu payı yüzde 50’ye ulaştırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“125 milyon TL’lik yeni yatırım planlıyoruz”

Kapasite artışı, dijital dönüşüm ve Ar-Ge için 2023 yılına kadar 125 milyon TL yatırım planladıklarını söyleyen Orhan Turan, “Küresel yolculuğumuzda en önemli gücümüzü Ar-Ge çalışmalarımız oluşturuyor. Özellikle son birkaç yıldır tüm yatırım ve yapılanmamızı, yeni yönetmeliklerin ses, ısı ve su yalıtımında doğuracağı talep ile yeni ve mevcut pazarların ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzerine kurguluyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge ve dijitalleşmeye ayıracağız. Bunun yanında her zaman değer yaratmayı hedeflediğimiz müşteri deneyimini daha ileriye taşımak adına operasyonel mükemmellik konusuna ağırlık veriyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Sürdürülebilir bir gelecek ve ekonomiye katkı için bina yalıtımına odaklanmalıyız”

Pandemi ile birlikte bir kez daha gündeme gelen küresel iklim değişikliğinde yalıtımın önemine dikkat çeken ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan şunları söyledi: “Koronavirüs ve benzeri salgınlar ile iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan afetler, geleceğin dünyasının değişmesi gerektiğini güçlü bir şekilde bizlere yeniden hatırlattı. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Yalıtım, doğası gereği gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmakta son derece büyük bir öneme sahip ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılması gereken ilk adımlardan biri. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon civarında bina var. Bu 10 milyon civarında binanın yüzde 80’inde yalıtım yok. Bu binaların yalıtımlarının yapılmasıyla hem geleceğimizi koruyabilir hem de dışa bağımlı enerji tüketimimizi azaltabilir, toplam enerji faturasını yüzde 50 oranında aşağıya çekebilir ve ekonomimize yılda yaklaşık 10 milyar dolar katkı ile cari açığın düşürülmesine destek sağlayabiliriz. Biz de ODE Yalıtım olarak tüm üretimimizi sürdürülebilirliği odağımıza alarak gerçekleştiriyor, yalıtım bilincinin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 2016 yılında sektörün ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunu yayımlayarak bu alanda sektörümüze örnek teşkil ettik. Bu yıl yayımladığımız ikinci raporumuzla da çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde ortaya koymaya devam ettik. Bununla birlikte pandemi dönemimde yayımladığımız çeşitli katalog, yayın ve kitapları sektör ile paylaşarak yalıtım sektörüne değer katmayı sürdürdük. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.”

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