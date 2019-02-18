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L'Oréal ile Facebook arasında önemli iş birliği

Modiface ve Facebook, iki platform arasında doğrudan kurulacak bir bağlantı ile dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilk defa arttırılmış gerçeklik teknolojisi sunacak. Böylece L'Oréal tüm tüketicilerine; Maybelline, NYX Professional Makeup, L’Oréal Paris, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Urban Decay ve Shu Uemura gibi dünyaca ünlü markalarının makyaj ürünlerini, çok farklı bir şekilde deneme imkanı yaratacak.

L'Oréal ile Facebook arasında önemli iş birliği
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L'Oréal ilk arttırılmış gerçeklik deneyimini, önde gelen markalarından biri olan NYX Professional Makeup ürünleri ile Ağustos 2018’de gerçekleştirdi.

Bu iş birliği ile ilgili bir açıklama yapan Modiface CEO’su ve kurucusu Parham Aarabi, “Bu yakın iş birliği Modiface’i doğrudan ilgilendiriyor, zira arttırılmış gerçeklik deneyimlerimizin Facebook’ta yaşanması ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketici tarafından kullanılması çok önemli. Bu, L’Oréal ürünlerini ve markalarını gerçekçi ve etkileyici güzellik deneyimleriyle keşfetmek için yeni ve harika bir yöntem” şeklinde konuştu.

Facebook Global İş Birliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Will Platt-Higgins ise yaptığı açıklamada, “İnsanlar, ürün ve hizmetleri deneyimlemek amacıyla farklı yöntemlerden faydalanmak istiyor. Facebook’un arttırılmış gerçeklik platformu bugün bunu gerçekleştiriyor. L’Oréal ve Modiface arttırılmış gerçeklik teknolojisini yaygınlaştırarak güzellik deneyimini yeniden şekillendiriyor. Bunun Facebook platformu üzerinde gerçekleşmesinden dolayı heyecan duyuyoruz” dedi.

L’Oréal Grup Dijital Bölüm Başkanı Lubomira Rochet konu hakkında, “Facebook ve L’Oréal’in, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin ürün ve markaların keşfi ve satın alımında kilit önem taşımaya başladığına dair ortak bir vizyonu var. Teknolojilerin yeteri kadar olgunlaştığı, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin de bu teknolojileri kullanma konusunda oldukça hevesli olduğu bir dönemdeyiz. L'Oréal olarak, Facebook ile uzun vadeli iş ortaklığımızda attığımız bu yeni adımdan büyük heyecan duyuyoruz. Bu iş ortaklığının en çekici yanı, kullanıcılara sunduğumuz deneyimleri daha da geliştirmemize olanak sağlaması. Bu yeni gelişme arttırılmış gerçekliğin sektörümüzün yaratıcılık kurallarını nasıl değiştireceğini görmemiz açısından ilginç olacak” şeklinde konuştu.



 

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