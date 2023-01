 Las Vegas’ta düzenlenen fuarda Arzum’un inovatif ürünü büyük ilgi gördü.

Var olan Arzum OKKA OK001 modeline kablosuz enerji aktarımı teknolojisinin uygulanmasıyla ortaya çıkan konsept üründe, yeni normları dünyaya duyuran Wireless Power Consortium (WPC) ile çalışıldı. WPC tarafından kullanıma sunulan ve herkese açık bir evrensel şarj standardı olan Qi, kablosuz elektrikli ev aletleri standardı kapsamında OKKA OK001 prototipinin de özellikleri arasında yer aldı. Fuarda, Arzum standına uğrayan ziyaretçiler, OKKA OK001 prototipini deneyimleme fırsatının yanı sıra kendilerine ikram edilen bol köpüklü ve eşsiz lezzetteki Türk kahvesinin de tadına varma şansını elde etti.



“Biz teknolojiye ciddi yatırım yapan bir şirketiz.”



Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, teknoloji tasarım ve inovasyonu odağına alan bir marka olarak, teknolojiyi daha iyi kullanmanın her zaman Arzum’un önceliklerinden biri olduğunu söyledi. “Biz teknolojiye ciddi olarak yatırım yapan ve her yıl bu yatırımları büyüterek devam ettiren bir şirketiz.” diyen Kolbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve yaşam formlarının hızla değiştiği bir dönemde, tüm sektörlerde olduğu gibi küçük ev aletlerinde de değişim sürecindeyiz. Tüketiciler hayatlarını kolaylaştıran, keyif veren ve yeni deneyimler yaşatan her türlü teknolojiye hızlıca adapte oluyor. Bu teknolojik gelişmeleri de markalardan bekliyor. CES 2023’te ilk kez tüketicilerimizin beğenisine sunduğumuz, yeni teknolojilerle donatılan ve geleneksel Türk kahvesini fincana servis edebilen OK001 ürünümüz, tüketicimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması bakımından bizim son dönemdeki en büyük gurur kaynağımız. 600 yıllık Türk kahvesi mirasını tüm dünyaya yayma misyonuna sahip bir şirket olarak, bu eşsiz kültürü dünya yolculuğunda bir adım öteye taşıyacak bu tür yenilikleri çok önemsiyoruz. Fuarda ürünümüzün gördüğü ilgi bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Arzum olarak bundan sonra da geliştireceğimiz inovasyonlarla Türk kahvesi sevenlere en son teknolojiye sahip ürünler sunmaya, bu ürünlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz. Üstün teknolojimizle ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmeyi sürdüreceğiz.”



Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 55 yıllık sektör birikimiyle ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.