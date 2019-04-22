Latin Amerika’da güçlenmeye devam ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. 2019 yılını “Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı” ilan eden MÜSİAD, Venezuela, Meksika ve Kolombiya’dan sonra Şili’de de temsilcilik açılışı gerçekleştirdi. Bu açılış ile MÜSİAD 94 ülkede 224 nokta temsil noktasına ulaştı.



Türkiye-Latin Amerika Ticaret Hacmi Gelecek Vaat Ediyor



MÜSİAD’ın son yıllarda Güney Amerika’ya yönelik özel bir gayret içerisinde olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Abdurrahman Kaan, bu bağlamda teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerine dikkat çekti.



Latin Amerika’nın 550 milyonu aşkın bir nüfusu, 2 trilyon doları aşkın GSYİH’si ve 700 milyar Dolarlık ticaret hacmi ile çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kaan, MÜSİAD olarak bu bölgede etkin bir rol oynamayı hedeflediklerini kaydetti. Türkiye ile Şili arasındaki ticari ilişkilerin her geçen yıl daha da iyileştiğine dikkat çeken Kaan, 2019 yılı Ocak-Şubat aylarında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 78 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Kaan, MÜSİAD’ın temsilcilikler aracılığıyla bu potansiyeli artıracağına dikkat çekti.



MÜSİAD, Uluslararası Ticarette Köprü Vazifesi Görüyor



MÜSİAD’ın “Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye 2019 yılında da devam edeceğini belirten MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, hedeflerinin 2019’un ilk çeyreğinde 100 ülkede temsil noktasına ulaşmak olduğunu ifade etti.



Libya Temsilcilik ofisinin açılması ile MÜSİAD’ın dünyada 224 noktada temsil edildiğini söyleyen Bostan, teşkilatlanma faaliyetlerinin yanı sıra bu teşkilatlar aracılığıyla Türkiye dış ticaretinin gelişmesi noktasında çalışmaların hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.



2019 yılında 10’dan fazla ülkeye iş gezileri düzenleyeceklerini ifade eden Bostan bu ülkelerin arasında 2019 yılı için ihracatta öncelikli ülkeler olan Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan’ın da olduğunun altını çizdi. Bu iş gezilerinin Türk iş insanlarının yurt dışındaki ticaretlerini geliştirmesi adına önemli fırsatlar olduğunu kaydeden Bostan, önümüzdeki yıllarda teşkilatlanma çalışmalarına paralel olarak MÜSİAD’ın uluslararası ticarette söz sahibi STK’lar arasındaki yerini üst sıralara taşıyacağını ifade etti.



Latin Amerika’da Dört Temsilciliğe Ulaştık



MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar ise, Türkiye ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri ve bölgeye verdiği önem ile git gide önem kazandığını belirtti.



MÜSİAD olarak Latin Amerika açılımı başlattıklarını, bu minvalde 2019 yılını “Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı” ilan ettiklerini kaydeden Uyar, bu çalışmaların başlangıcı olarak öncelikle Venezuela Temsilciliği açılışını yaptıklarını, son olarak ise Şili’de temsilcilik açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.



Ticaret Diplomasisi Ekseninde İlerliyoruz



MÜSİAD olarak ülkeler ile ilişkilerde “Ticaret Diplomasisi” kanalının kullanarak ilerlediklerini belirten Uyar, küresel ticarette, gittikçe sertleşen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek için, riskleri doğru okuyarak gerekli hamleleri zamanında hayata geçirmenin elzem olduğuna değindi. Uyar, “Ticaret Diplomasisi” anlayışıyla, ticaret trafiğini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek ve ülkemizin ticaret potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koymak için çalıştıklarını ifade etti.



MÜSİAD, Türkiye İle Şili Arasında Ticari İlişkilere Güç Katacak



MÜSİAD Şili Temsilcisi olarak göreve başlayan Selami Kurşun, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. Türkiye ile Şili arasındaki ticaret hacminin hali hazırda yeterli seviyede olmadığını ve Türkiye’nin ülkeye ihracatının istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade eden Kurşun, bunun geliştirilmesi noktasında önemli projelere sahip olduklarını söyledi. İlk iş olarak Şili’deki resmi kuruluşları, tüm ticaret odası ve işadamı derneklerinin başkanlarını ziyaret edeceklerini belirten Kurşun, bölgede çok önemli fırsatlar olduğunu ve MÜSİAD Şili Temsilciliği’nin bu kapsamda iki ülke ticaret ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.