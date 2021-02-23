Latin Amerika’ya açılıyor

“Sürdürülebilir ihracat için çilek değil, ceviz ağacı ekiyoruz”Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin düzenlediği ‘Evsid Connect Latin Amerika’ Sanal Ticaret etkinliği başladı. Açılış webinarında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Latin Amerika pazarının toplam ihracat açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, EVSİD Başkanı Burak Önder sektör olarak sürdürülebilir ihracata odaklandıklarını söyledi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek adına geliştirdiği katma değeri yüksek projelere bir yenisini ekledi. Türkiye’den 25 üretici firma, 17 Latin Amerika ve Orta Amerika ülkesinden 45 alıcı ile ‘Evsid Connect’ sanal etkinliği ile ihracat için buluştu. 5 gün sürecek olan etkinlikte toplamda 326 ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesi hedefleniyor. Açılış webinarında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Latin Amerika pazarının önemine değinirken, EVSİD Başkanı Burak Önder, üretim ve istihdam odaklı sektörün sürdürülebilir ihracata yoğunlaştığını söyledi.

“5,7 trilyon dolarlık pazara daha fazla odaklanmalıyız”

TİM Başkanı İsmail Gülle, EVSİD’in 2014’ten bu yana ihracat için dünyanın dört bir yanında başarılı adımlar attığını vurguladı: Latin Amerika hemen her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bölgeye yıllık ihracatımız 3 milyar doları aşmış durumda. Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı da yüzde 2 seviyelerinde. Bir taraftan baktığımızda rakamlarımız genel ticaret açısından çok tatmin edici bir boyutta değil. 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip olan bu geniş bölgede çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini rakamlar ortaya koyuyor. İhracat ailesinin saha neferleri olarak bizler de heyetlerimizde Güney Amerika’ya öncelik veriyoruz. Geride bıraktığımız yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2015- 2020 yılları arasında ihracatını yüzde 14 oranında artırdığını görüyoruz. Yine Ocak ayında ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatı yüzde 12,4 artarak 222 milyon dolar olarak gerçekleşti. Latin Amerika ülkelerine ise 2015- 2020 döneminde ihracattaki artış oranı yüzde 61 seviyesinde. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve daha da geliştirmek adına ihracata yönelik tüm organizasyonlar ve etkinlikler son derece önemli. Bugün sektörümüz küresel ölçekte 7’nci büyük ihracatçı konumunda. İnşallah yakın zamanda ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatında ülkemizin adını dünyada ilk 5 ülke arasına sokacağız. Bu noktada etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen Başkanımız Sayın Burak Önder’e ve onun nezdindeki bütün dernek çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum.”

“Latin Amerika bölgesinde lojistik merkezi kurmalıyız”

Lojistik merkezlerinin yeni dünya düzeninde ihracat adına büyük önem taşıdığına dikkati çeken TİM Başkanı, “Geçen yılın son aylarına doğru özellikle lojistik ve lojistik merkezleri doğrultusunda bir kanun çıktı. Bu kanun çerçevesinde şu anda Amerika’da 3, Afrika’da ise 1 tane lojistik merkezi açma çalışmalarının bürokratik iş süreçlerini yönetiyoruz. Bu kadar yoğunlukla bu kadar potansiyelle çok büyük hedefler koyduğumuz Latin Amerika’da da mutlaka bir lojistik merkezi oluşturmamız gerektiği kanaatindeyim. Malımızı herkesten önce söz konusu pazarda bulundurmamızın ve oradan dağıtımını yapmamızın son derece gerekli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir ihracat ve KG başı değerimizi artırmaya odaklandık”

EVSİD Başkanı Burak Önder ise derneğin kuruluş felsefesinde iki önemli hususun yer aldığını söyledi: “Bir yandan salgınla mücadele, bir yandan süreçteki belirsizlikler, diğer yandan sanayicimizin ve ihracatçımızın son bir yıldır yaşadığı dünya çapındaki lojistik, tedarik zincirindeki sorunlar ve ham madde fiyatlarındaki artışlar hepimizi fazlasıyla zorluyor ancak dünyadaki büyük kaos ve krizlerin akabinde ticarette büyük gelişmelerin olduğu süreçleri görüyoruz. EVSİD olarak kurulduğumuzdan bu yana iki konu üzerinde çok çalıştık. Bunlardan birincisi ihracatta pazar çeşitliliğimizi sağlamak. İkinci olarak ise kilogram başına ihracat değerimizi artırmak. 6 yılda Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya Afrika’dan Avrupa’ya 20 ülkede 34 heyet organizasyonumuzu yaptık. Bunun yanında da her yıl İstanbul’da Sayın TİM Başkanımızın da açılışını yaptığı ‘Invitation Only’ adını verdiğimiz heyeti düzenledik. Kuruluşumuzun ilk yılında, yani 2015 yılında ilk heyetimizi Kolombiya, Panama ülkelerine yaptık. 2016’da Peru ve Meksika, 2018 ve 2019’da Kolombiya, Brezilya ve Şili gibi bölge 13 ülkeyi içine alan heyetlerimizi organize ettik. Latin Amerika orta ve uzun vadeli düşünmemiz gereken bir pazar olduğu için ısrarla her sene bu bölgeye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabiri caiz ise burada çilek değil, ceviz ağacı ekiyoruz. Ekmesi ve bakması biraz daha zahmetli fakat meyvesini uzun yıllar yiyebileceğimiz bir ağaçtan söz ediyoruz. Şu anda heyetlere özellikle Latin Amerika heyetine duyuruya çıktığımız zaman 25 kontenjanı iki üç gün içinde doldurma başarısını gösteriyoruz.”

Bölge ülkelere ihracat yüzde 61 oranında arttı

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün Latin Amerika’ya gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını detaylandıran Önder, “2015’ten bu yana Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak Orta ve Latin Amerika bölgelerinde ihracatımızı ortalamada yüzde 62 oranında artırdık. Bu yıllar içerisinde Brezilya’da yüzde 61, Meksika’da yüzde 54, Kolombiya’da yüzde 220, Panama’da yüzde 230, Dominik’te yüzde 342 ve Ekvator’da yüzde 350’nin üzerinde büyüme başarısı gösterdik.” dedi.

Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk ise, “Türkiye’nin salgın dönemindeki başarılı grafiği beni gururlandırıyor. Diplomasinin birinci ayağı artık ticaret. Her sektörde ürettiğimiz ve ihracata konu olan ürünlerimizin fiyat kalite dengesinin yüksek olması çok önemli. Gurur duyulacak mallar sunabilmemiz doğrudan ülke imajımızı etkiliyor. Latin Amerika’da bu özellikler tercih açısından olumlu etki bırakıyor. Kolombiya bağlantı noktası olmayı hak eden bir ülke. Nüfus açısından bölgenin en büyük üçüncü, ekonomik büyüklük açısından ise dördüncü en büyük ülkesi. Kıymetli Burak Başkanımın söylediği gibi bölgeye orta ve uzun vadede bakmak çok doğru bir yaklaşım.” dedi.