Liderliğini dijitale de taşıdı!

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya sosyal medyada da liderliğini kanıtlayarak Social Media Awards Turkey 2021 ödül töreninde, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri kategorisinde, mobilya alanında altın ödül alarak birinci oldu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen, Türkiye’nin en kapsamlı ve güvenilir sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2021 açıklandı. Pandemi nedeniyle genel katılımın olmadığı ödül töreni 9 Haziran Çarşamba günü Youtube üzerinden canlı yayınlandı. Social Media Awards Turkey’de bu yıl, Nisan 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında, markaların ve ajansların dijitalde yayınlanan çalışmalarının verileri değerlendirilerek ödüller belirlendi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen Social Media Awards Turkey 2021’de Deloitte Türkiye’de tüm değerlendirme süreçlerinde yer aldı. Social Media Awards Turkey 2021 jürisinde PR, medya satın alma, sosyal medya ve dijital ajans temsilcileri, fikir önderleri, akademisyenler ve sektör dernek yöneticileri yer aldı. Yarışma; Jüri Ödülleri, Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümden oluştu. Veri Ödülleri’ndeki sıralamada BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands’in 30’dan fazla veri temelli kriter kullanan algoritması temel alındı. Tüm bölümlerde en başarılı işler Altın, Gümüş ve Bronz ödüllerin sahibi oldu. Üretim ve satış ağıyla Türkiye’nin en büyük mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri kategorisinde, mobilya alanında altın ödül alarak sektördeki liderliğini sosyal medyaya taşıdı.

Tüketicilerimizle iletişimimizi kesmedik

Kelebek Mobilya adına ödülü, Marka Yöneticisi Serdar Çelik ve PR ve İletişim Kıdemli Uzmanı Melis Cingöz, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’den aldı. Pandemi döneminde tüketicilerle iletişimi sürdürmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Serdar Çelik “İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi döneminde Kelebek Ekibi olarak çok yoğun ve özverili bir şekilde çalıştık. Mağazalarımızın kapalı olduğu dönemlerde bile tüketicilerimizle iletişimimizi kesmedik. Onlara evlerinden de evlerini yenileyebilecekleri, Kelebek Mobilyanın ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerini sunduk. Bütün iletişim çalışmalarımızı da bunun üzerine inşa ettik. Nihayetinde böyle bir ödüle layık olmak bizleri çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Ben bu ödülde emeği geçen herkese ve Kelebek Mobilya takipçilerimize teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

İş birlikçilere ve ajanslara teşekkür

PR ve İletişim Kıdemli Uzmanı Melis Cingöz de “Kelebek mobilya ailesi olarak dijital yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kelebek ailesi olarak bu yolda bize eşlik eden iş birlikçilerimize ve tüm ajanslarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.