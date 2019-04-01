Lidya Grup Brüksel’de EFI 2019 workshop’na katıldı  

EFI’nin VIP Event olarak organize ettiği etkinlikte Avrupa genelinden 400’ün üzerinde iş ortağı ve müşterileri yer aldı. Katılımcılar iki gün boyunca, EFI’nın farklı modellerdeki 30’a yakın milyon dolarlık dijital baskı makinelerini inceleme ve demo örneklerini görme imkanı buldular. Lidya Grup’u temsilen EFI VIP 2019’a, Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, Lidya Grup Geniş Format Ürünler Satış Müdürü Mehmet Döner ve Lidya Grup’un müşterilerinden iş insanları katıldı. Amerikan firması EFI’nin dünyadaki en iyi partnerleri arasında yer alan Lidya Grup, dünya genelinde organize edilen zirvelere katılan iş ortakları arasında bulunmaktadır.



Lansmanı yapılan yeni ürünlerin demoları yapıldı



Lansmanı yapılan yeni modelleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını kaydeden Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“Organizasyona, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bulunduğumuz coğrafyadan iş ortakları katıldı. Orada, Avrupa’daki diğer iş ortakları ve endüstriyel iş yapan müşteriler ile tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatımız oldu. Geçtiğimiz yıl Almanya Fespa’da lansmanı yapılan H3 ve H5 modellerini, etkinlik sırasında yakından inceledik. Yine, yeni lansmanı yapılan EFI VUTEk HS125 Pro modelinin demosunu inceleme imkanımız oldu. EFI her geçen yıl, ürün gamındaki makinelerine artı değerler eklemeyi sürdürmektedir. EFI ürünlerinin, kalitesi ve hızı yüksektir. Geçmiş yıllarda saatte 450-500 metreyi bulan maksimum hızlar, şuan saatte 800 metreye ulaşmaktadır. Özetle EFI makineleri, yüksek hızda ve kaliteli baskı alınmasına imkan vermektedir. Bu nedenle de, yüksek adetlerde, kısa sürede ve kaliteli baskı yapmayı isteyen endüstriyel reklam işiyle uğraşan firmalar, EFI’yi tercih etmektedirler. EFI’nin ürün gamında ihtiyaca, talebe ve hıza göre zengin bir makine ürün yelpazesi bulunmaktadır” dedi.



2019 yılı, EFI’nin yılı olmaya devam edecek



Dijital baskı sektöründe ileri teknoloji geliştiren EFI’nin, hızlı ve kaliteli baskı çıktıları nedeniyle, toplam sahip olma maliyetinde uygun olduğunu belirten Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, konuşmasına şöyle devam etti:



“Öncelikle herhangi bir ürüne, ekonomik veya fahiş fiyatlı denilebilmesi için, alınmış olan hizmet ve kalitenin ölçümlenmesi gereklidir. EFI markası; makinelerin kullanım ömrü, boyayı tüketimi, ekipman maliyeti, baskının kalitesi ve bu kalitenin sürdürülebilirliği gibi unsunlar göz önüne alındığında efektif bir markadır. Bir diğer konuda, EFI sadece bir materyale değil, farklı birçok materyale aynı hız ve kalitede baskı yapılabilme kabiliyetine sahiptir. Geçtiğimiz yıl, başarılı bir yıl geçirdik. Bu yılda EFI’nin yılı olmaya devam edecektir” diye konuştu.



Fabrikalarda, EFI makinelerine yatırım yapılıyor



Fabrikaların, EFI makinelerine yatırım yaptığını anlatan Lidya Grup Geniş Format Ürünler Satış Müdürü Mehmet Döner, şunları kaydetti:

“Katma değerli ambalaj üretimi hedefleyen fabrikaların üretim hatlarında, EFI makinelerine yer verilmeye başlandı. Bir ürünün ambalajına katma değer katılmak istenildiğinde, EFI sayesinde hızlı ve kaliteli ambalajlar hazırlanmaktadır. Bir diğer konu, Avrupa’nın birçok ülkesinde branda baskı yerine, EFI makineleri ile “tekstil baskı” süreci başlamıştır. Daha hızlı, maliyeti düşük ve uygulaması kolay olduğundan, önümüzdeki süreçte ülkemizde de yoğun şekilde “tekstil baskı”ya talep gerçekleşecektir. Bilindiğiniz gibi teknolojide sürekli bir değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren endüstriyel reklamcılar da, tek düze işler yapmak yerine, EFI makineleri ile katma değerli ürünler yaparak, hem müşteri beklentilerini üst düzeyde karşılamayı, hem de karlılıklarını artırmayı istiyorlar. EFI markası, aynı zamanda dünyanın en büyük yazılım firmasıdır. EFI’nin yazılımını yaptığı “EFI Renk Yönetim Sistemi”, dünya genelindeki hemen hemen tüm fotokopi markalarında kullanılmaktadır. UV baskı sektöründe ise EFI’nin, kendi makinelerine özel olarak renk yönetim sistemi yazılımı mevcuttur. Özetle, EFI’de olup da, rakiplerinde olmayan şey; “EFI’nin kendisidir” şeklinde konuştu.