Lidya Grup, Las Vegas’da 20.EFI Connect 2019 Zirvesi’ne katıldı  

Geçtiğimiz yıl EFI’nın dünya genelindeki en iyi iş ortağı ödülünü alan Lidya Grup, bu yıl da bulunduğumuz coğrafyadan (Ortadoğu, Rusya, Balkanlar, Afrika ülkeleri) zirveye katılan birkaç iş ortağından birisi olmanın haklı gururunu yaşadı. Teknoloji şölenine dönüşen zirveye, Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz katıldı. Dünya genelinden sayılı distribütörlerin yanı sıra, ağırlıklı olarak Amerika’daki müşterilerin katıldığı organizasyonda, dijital baskı teknolojisindeki son gelişmeler ve geleceği değerlendirildi, mevcut modeller ve yeni modeller sergilendi.



Lidya, bulunduğu coğrafyadan zirveye katılan 4 iş ortağından birisi oldu



20.EFI Connect 2019 Zirvesi’nde, EFI’nin üst düzey yöneticilerinin yaptıkları konuşmalarda Lidya Grup’un başarılarına değindiklerini kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:



“Lidya Grup yöneticileri olarak, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta düzenlenen 20.EFI Connect 2019 Zirvesi’ne katıldık. Dünya genelinden organizasyona katılan EFI’nin sayılı iş ortakları arasındaki yerimizi aldık. Bizim bulunduğumuz bölge, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Balkanlar, Afrika ülkeleri dahil geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Bu bölgelerden etkinliğe katılan 4 iş ortağından birisi olmanın haklı gurunu yaşadık. Zirve sırasında, EFI’nın üst düzey yöneticileri, sektördeki son gelişmeler hakkında bilgiler verirken, geleceğe dair öngörülerini paylaştılar. Geçtiğimiz son 15 yılda gerçekleşen teknolojideki gelişmelerin, önümüzdeki yıllarda daha süratli şekilde yaşanacağı anlatıldı. Konuşmalarda verilen mesajlardan birisi, bireylerin, şirketlerin ve toplumların, teknolojideki gelişmelere paralel olarak değişime hazır olmaları ve uyum sağlamaları gerektiğinin altı çizildi. Kendini yenileyen, değişime ve dönüşüme hızlıca adapte olan ve gelişmeleri yakından takip eden işletmelerin ayakta kalabileceği vurgulandı” dedi.



Amerika ve Avrupa’da, açık hava reklamcılığında, brandadan tekstile yönelme yaşanıyor



20.EFI Connect 2019 Zirvesi’nde, dijital baskı sektöründeki teknolojik gelişmelerin anlatıldığını ifade eden Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, aynı zamanda mevcut ürünlerin ve yeni ürünlerin sergilendiğini ve demolarının yapıldığını belirtti.



Zirveyi değerlendiren Adem Öz, şunları kaydetti:



“EFI’nın üst düzey yöneticileri, yaptıkları konuşmalarda, Lidya Grup’un başarılarına değindiler ve şirketimiz adına büyük gurur yaşadık. Yapılan sunumlarda, dijital baskı sektöründeki son gelişmeler anlatıldı. Teknolojideki gelişmelere ve değişimlere, şirketlerin hızlı bir şekilde adapte olmaları gerektiği vurgulandı. Etkinlik sırasında EFI’nin yeni ürünü EFI VUTEk 5r+’ı yakından inceleme ve test çıktılarını görme fırsatı bulduk. Şuan dünyada, EFI VUTEk 5r+ en hızlı ve en kaliteli baskı yapabilen tek makinedir. Dünyanın en hızlı, en kaliteli baskı alınan ve en verimli makinesi olan EFI VUTEk 5r+’ın, en çok satılan makineler arasında olduğunu, yapılan sunumlarda gözlemledik. Ayrıca, EFI Pro 24f ve EFI Pro 32r gibi modeller sergilenen diğer ürünler arasındaydı. Kısaca, sektörümüzdeki gelişmeleri üç madde altında toplayabiliriz. Birinci madde olarak, daha giriş seviyesinde olan copy-centerlar şuan ellerindeki makineler ile iç mekan ve dış mekan baskıları yapıyorlar. Büyüme süreçleriyle birlikte daha uygun maliyetli ve oldukça başarılı olan EFI Pro 32r modelini tercih etmeye başlayacaklardır. İkinci madde olarak, dünya genelindeki büyük reklamcılar hız ve baskı kalitesine büyük önem veriyorlar ve 5 metre roll-to- roll makineleri tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıl EFI’nin, 5 metre roll-to-roll makinelerdeki satışlarının yaklaşık 2 katına çıktığı yapılan sunumlarda gözlemledik. Nitekim baskı maliyetlerini düşüren dijital baskı makineleri, karlılıkları maksimize hale getiriyor. Üçüncü madde olarak, Amerika ve Avrupa’da, açık hava reklamcılığında, brandadan tekstile yönelme yaşanıyor. Piyasada brandaya baskı yapan birçok firma varken, tekstile baskı yapan firma sayısı çok daha azdır. Bu durumda, tekstile baskı yapan işletmeler, hem yaptıkları işte farklılaşıyorlar, hem fiyat rekabetinden çıkıyorlar, hem de müşteri anlamında, uygulama anlamında, kalite anlamında avantajlı ve kaliteli çözümler sundukları için yoğun talep almaya devam etmektedirler” diye konuştu.