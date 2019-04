Lidya Grup’a, eğitim sektöründen yoğun talep geliyor

Eğitim sektöründeki müşterilerin baskı süreçlerinde efektif ve kesintisiz hizmet almalarını sağladıklarını ifade eden Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem, şunları söyledi: “Bilgi teknolojileri, özellikle son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişim göstermektedir. Hemen hemen her alanda karşılaştığımız bu değişim, eğitim sektöründe de kendini göstermektedir. Ülkemiz eğitim sektöründe, geleneksel eğitim yöntemlerinin yeni nesil öğrencilerin beklentilerini ve alışkanlıklarını karşılamadığı görülmektedir. Bu sebepler, teknolojinin önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Böylece ezbere dayalı bir sistem yerine, olayları sorgulayan, teknolojiyi kullanarak bilgiye ulaşabilen, bilgiyi işleyerek yeni fikirler ortaya koyabilen bireyler yaratılması hedeflenmektedir. Tüm bu değişimler, profesyonelce yönetilen ve üstün baskı teknolojilerinin de eğitim sektöründe yer edinmesini sağlamıştır. Lidya Grup olarak, eğitim sektörünün baskı süreçleriyle ilgili birçok projeleri geliştirmiş ve hayata geçirmiş bulunmaktayız. Projelerimiz arasında, ülkemizin önemli eğitim kuruluşları yer alıyor.” dedi.



İleri teknoloji cihazları ve yazılımlar, baskı süreçlerini etkin ve verimli hale getiriyor



Eğitim kurumlarında yapmakta oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Lidya Grup’tan Özge Öktem, konuşmasına şöyle devam etti:



“Eğitim kurumlarında, gerek baskı süreçlerini otomasyon sistemiyle yönetmek, gerekse ileri teknoloji baskı sistemlerini entegre etmek adına birçok projeyi hayata geçirmekteyiz. Bu projeleri değerlendirirsek, çalışmanın başlangıcında müşteri lokasyonlarında IT araçları ve fiziksel analiz ile yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde, genellikle çoklu model ve konsolide edilmemiş eski teknolojiye sahip cihazlar ile karşılaşabiliyoruz. Bu cihazların, hem işletme maliyetleri çok yüksek olmaktadır, hem de IT biriminin cihazların yönetimi için harcadığı zaman artarken, verimliliği ciddi oranda düşmektedir. Lidya Grup olarak, eğitim kurumlarındaki öncelikli amacımız, ileri teknolojiye sahip cihazlar ve yazılımlar ile baskı süreçlerinin daha etkin ve verimli bir hale getirilmesini sağlamaktır. Bu projeler, aynı zamanda IT biriminin maliyet optimizasyonu ve zaman yönetimini mümkün kılmaktadır. Nitekim, Xerox’un Connect Key özellikli ileri teknoloji ofis cihazlarıyla birlikte; öğretmenler ve öğrenciler istedikleri dokümanlara çok hızlı ulaşabilir hale gelmiştir. Herhangi bir kampüsten, diledikleri zamanda ve diledikleri cihazdan ihtiyaç duyulan çıktılar alınabilmektedir. Bu durum, öğretmenlerin özellikle sınav gibi önemli zamanlarda sınav kağıtlarını yanlarında taşıma gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Bu durum, hem sınav, hem eğitim dokümanlarının güvenliğini sağlama noktasında önemli bir adımdır.” diye konuştu.



Öğrenciler ve öğretmenler, cihaz üzerinde kartlarını okutarak baskılarını alıyor



Eğitim kurumlarının teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kullanan ve öğreten bir sektör olduğunu kaydeden Özge Öktem, şunları anlattı:



“Bulut teknolojisini kullanarak, istenilen eğitim dokümanların çıktılarının alınabileceği veya taranabileceği bir ortam yaratılmıştır. Bu kapsamda, Xerox baskı teknolojileri ve güvenli baskı yazılımı ile birlikte entegrasyon gerçekleştirilmiştir. Hem öğrenciler, hem öğretmenler, ihtiyaçları olan baskıları cihaz üzerinden kartlarını okutarak almaktadırlar. Yönetim tarafından öğrencilere aylık çıktı hakkı, öğrenci kartlarına yüklenerek, öğrencilerinde çıktı alabilmelerine imkan tanınmıştır. Böylelikle, kurumların verimliliği önemli bir ölçüde artmıştır ve aynı zamanda baskı süreçlerinde, teknoloji ile harmanlanmış bir sisteminin parçası olunmuştur. Özetlemek gerekirse, toplumsal gelişimde eğitim ve öğretimin önemi tartışılamaz. Bilgiyi elde etme ve kullanmanın yolu ise, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaktan geçmektedir. Eğitim sektörü, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kullanan ve teknoloji kullanımını öğreten sektördür.” şeklinde konuştu.