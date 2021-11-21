Lidya Grup’tan FESPA Eurasia 2021’de Teknoloji Şöleni

Teknolojisiyle dijital baskı sektörünün dünya devleri arasında yer alan Xerox, Epson, Efi ve kendi markası Sutec makinelerini ülkemizde temsil eden Lidya Grup, fuarın buluşma noktası olacak. Fuarda, Hall-10 C40 nolu standında Xerox, Epson, Efi ve Sutec markalarından sergileyeceği makineler ile adeta teknoloji şovu yapacak. Fuara özel kampanyalı fiyatları ile ses getirecek olan Lidya Grup, ülkemizin tüm illerinden ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dijital baskı sektörünün star makinelerini sergiliyor

Katıldıkları tüm fuarlarda standın teknoloji şölenine dönüştüğünü ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasındaki yeniliklerin sergilendiği FESPA Eurasia fuarına geniş bir katılım olduğunu görüyoruz. Her platformda belirttiğim gibi iş dünyası olarak bizler, işimizi ve pazarı hareketlendirmek için elimizdeki kaynakları en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Fuarda, dijital baskı sektörünün star makinelerini herkesin görebilmesi ve deneyimlemesi için standımızda sergiliyoruz. Ayrıca, sadece fuarlarda geçerli olan özel fiyatlar sunduğumuz cazip kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Kobilerden sanayiye, reklam sektöründen matbaalara kadar tüm sektörlere hizmet verecek geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.” dedi.

Müşterilerine 100 milyon TL proje finansmanı sağladı

Ülkemizde ve sektöründe proje finansmanı sağlayan ilk kurumlardan biri olduklarını anlatan Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti:

“Müşterilerimizi iş ortağımız olarak görüyoruz ve bugüne kadar onlarca müşterimize 100 milyon TL’nin üzerinde proje finansmanı sağladık, müşterilerimizi olabildiğince destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Şirket olarak, global markaları temsil eden, ciddi bilgi birikimi ve tecrübesi bulunan, güçlü insan kaynağı ve organizasyonel yapıya sahip ve güçlü finansman yapısı olan bir grubuz. Güçlü finansman yapımız sayesinde, daima müşterilerimizi desteklerken, aynı zamanda pazar payımızı artırdığımızı söyleyebiliriz. Firmamız açısından içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirecek olursak, finansal olarak güçlü olduğunuz için direncimiz yüksek. Doğal olarak bizde etkileniyoruz, ancak az etkileniyoruz ve şartlar ne olursa olsun daima yeni projeler geliştiriyoruz.” diye konuştu.

Markalara yeni makineleri ekliyoruz

İş dünyasının gerekli olan teknoloji yatırımlarını çok fazla ertelemeden yapmakta olduğunu belirten Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“Ülkemiz genelinde 4 markayı temsil ediyoruz. 5 bölgede bölge ofisimiz var ve buralardan 23 ilimize doğrudan satış ve servis hizmeti veriyoruz. 23 ilimizin dışında kalan illerimizde 17 bayimizle hizmet sunuyoruz. Call Center ekibimiz ile ülke geneline kesintisiz ve yüksek müşteri memnuniyeti ile hizmet götürmeyi sürdürüyoruz. Katıldığımız fuarlarda, ülkemiz genelinden ziyaretçileri standımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Dijital baskı sektöründe; işin geliştirilmesinde ve farklılık yaratmada, son yeniliklere sahip makine parkurunun olması işin olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Bizler de, müşterilerimizin iş süreçlerine artı değerler katabilme noktasında, ürün gamımıza daima yeni makineleri ekliyoruz ve eklemeye devam edeceğiz. Nitekim, endüstriyel baskı cihazları tarafında ciddi bir talep gerçekleşiyor ve talep artarak devam ediyor. Yılın son çeyreği, geçen süreçte ertelenen işlerin de sonuçlanacağı heyecan verici bir dönem oluyor.” dedi.

Fuara, 4 markanın modelleri ile katılıyor

Fuara temsil ettikleri 4 markanın modelleri katıldıklarını ifade eden Lidya Grup Geniş Format Satış Müdürü Mehmet Döner, şunları kaydetti:

“Fuarda, Xerox, Epson, Efi ve Sutec markalarından makinelerimiz ile yer alıyoruz. Biliyorsunuz bizim standlarımız, fuarların en yoğun standları arasında bulunuyor. Lidya Grup olarak 21 yıllık geçmişimizde büyüttüğümüz ticaretimizin yanı sıra, bir o kadar da dost ve yol arkadaşı biriktirdik. Katıldığımız fuarlarda müşterilerimiz ve dostlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Standımızda, yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklarımızı ağırlıyoruz.” şeklinde konuştu.