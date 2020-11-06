Limak'tan 'OlduBil' açılımı

Dünyada yaşanan dijital dönüşümün sunduğu fırsatları, 7'den 70'e herkes için erişilebilir kılma ve hayatı kolaylaştırma vizyonu ile bir ‘platform şirket' olarak kurulan Limak Müşteri Çözümleri A.Ş. , ilk markası OlduBil'i kullanıcıların hizmetine sundu.OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Limak Şirketler Grubu’nun finansal teknolojileri de içeren dijital hizmetler platformu OlduBil, mobil uygulaması ile banka hesabı olmasa bile herkese 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenli alışveriş yapma, online fatura ödeme ve taksitlendirme gibi pek çok imkânı bir arada sunuyor.

Limak Şirketler Grubu'nun finansal teknolojileri de içeren dijital hizmetler platformu OlduBil, mobil uygulaması ile banka hesabı olmasa bile herkese 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenli alışveriş yapma, online fatura ödeme ve taksitlendirme gibi pek çok imkânı bir arada sunuyor.

Dünyada yaşanan dijital dönüşümün sunduğu fırsatları, 7'den 70'e herkes için erişilebilir kılma ve hayatı kolaylaştırma vizyonu ile bir ‘platform şirket' olarak kurulan Limak Müşteri Çözümleri A.Ş. , ilk markası OlduBil'i kullanıcıların hizmetine sundu.OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Güvenli ödeme yöntemi

Sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek bir dakikadan daha kısa sürede ücretsiz kayıt olunabilen OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip olabiliyor. OlduBil, bu sanal kart ile pandemi döneminde giderek artan internet alışverişleri için de güvenli bir ödeme yöntemi sunuyor.

Yıllık hesap işletim ücreti alınmayan OlduBil ile hesaptaki paranın tüm kontrolü kullanıcının kendisine bırakılırken, arzu eden kullanıcılar, uygulama üzerinden ya da anlaşmalı noktalardan temassız özellikli fiziksel kart talebinde de bulunabiliyor. OlduBil hesabına 7/24 para yükleyebilen kullanıcılar, cep telefonundan, elektriğe kadar pek çok kurumun faturasını OlduBil uygulamasından ödeyebiliyor. OlduBil ile fatura taksitlendirmek de mümkün. Taksitlendirmeye Limak Enerji faturaları ile başlayan OlduBil, bu hizmeti kısa sürede diğer kurum faturalarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen OlduBil basın lansmanında, Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekmen ve Türk Para Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz yer aldı.



Sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek bir dakikadan daha kısa sürede ücretsiz kayıt olunabilen OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip olabiliyor. OlduBil, bu sanal kart ile pandemi döneminde giderek artan internet alışverişleri için de güvenli bir ödeme yöntemi sunuyor.

Yıllık hesap işletim ücreti alınmayan OlduBil ile hesaptaki paranın tüm kontrolü kullanıcının kendisine bırakılırken, arzu eden kullanıcılar, uygulama üzerinden ya da anlaşmalı noktalardan temassız özellikli fiziksel kart talebinde de bulunabiliyor. OlduBil hesabına 7/24 para yükleyebilen kullanıcılar, cep telefonundan, elektriğe kadar pek çok kurumun faturasını OlduBil uygulamasından ödeyebiliyor. OlduBil ile fatura taksitlendirmek de mümkün. Taksitlendirmeye Limak Enerji faturaları ile başlayan OlduBil, bu hizmeti kısa sürede diğer kurum faturalarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen OlduBil basın lansmanında, Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekmen ve Türk Para Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz yer aldı.