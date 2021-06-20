Lojistik sektörünün sorunlarını dinledi

Sektörün en genç firması olarak, salgın döneminde yakaladığı büyüme ivmesiyle dikkat çeken GKN Kargo, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi ağırladı. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek’le sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nebati; GKN Kargo gibi genç ve dinamik şirketlerin, taşımacılık ve kargo gibi hızlı büyüyen bir sektörde, büyük katkılar yaparak katma değer ve istihdam sağladıklarını söyledi.

Sektörün en genç şirketlerinden biri olmasına rağmen, salgın döneminde yakaladığı büyüme ivmesiyle sektörde dikkatleri üzerine çeken GKN Kargo, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi ağırladı. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek’ten bilgi alan ve değerlendirmelerde bulunan Nebati, “GKN Kargo gibi genç ve dinamik şirketler, taşımacılık ve kargo gibi hızlı büyüyen bir sektörde, katma değer ve istihdam sağlayarak büyük katkılar sunuyorlar” dedi. Gökhan Akyürek ise devletimizin pandemi sürecinde verdiği destek ve sektörün sorunlarına kulak verdikleri için teşekkürlerini iletti.

Sektörde yaşanan sorunların da gündeme geldiği görüşmede; hızlı büyüyen her sektör gibi bazı kaynak ve istihdam problemleri yaşanabileceğini, ancak her dinamik sektörde olduğu gibi doğru yatırım ve planlamayla bu sorunların da kolayca aşılabileceği değerlendirmesi yapıldı.