Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  

29 Nisan 2019 Pazartesi günü Levent Windham Grand Hotelde gerçekleşen 4.Ekononomi-Lojistik zirvede Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri DerneğiYönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, konuşmasında dış ticaret kapsamındaki ithalat hacminde yaşanan radikal düşüş, Gümrükteki tıkanıklıklar, gümrük süreçlerinde yaşanan sorunlar özellikle Kapıkule’deki sorunlar, lojistik ve gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi, Transit ticaretin kolaylaştırılması, Demiryolu altyapısının geliştirilmesi konular hakkında konuşmasını sürdürdü.Başkan Emre Eldener Yapısal reformlarda Gümrük Kanunu’nun gümrük süreçlerini hızlandıracak ve bürokrasiyi azaltacak taşımacılık ile konuları dile getiriken, Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin Belge ve İş Kontratları konularını ele aldı.Ayrıca konuşmalarda, İstanbul Havalimanı’nda hertürlü kargo hizmeti veren firmalara uygulanan ofis, iletişim vs. ile ilgili maliyetlerin çok yüksek seviyelerde oluşu, Türkiye Lojistik Planı çalışmaları, Lojistik sektörünün teşviklerden yararlanmaları, Dijital lojistik, E-Ticaretin gelişmesi, Endüstri 4.0 sektöre uygulama konuların önemine dikkat çekildi.Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk - Dijitalleşen Yeni Dünya’ya Hazırmıyız. Başlıklı sunumunda; Neden Dijitalleşmek Zorundayı, Dijital Dönüşümün Olmazsa Olmazları, İnsan, Süreç, Ürün Yeni Teknolojiler İş Yapış Şeklimizi Nasıl Değiştiriyor, Dijital Dönüşümün Getirdiği Fırsatlar konularını ele aldı.UND Danışmanı Fatih Şener’in Moderatörlüğü üstlendiği Ekonomide Yaşanan Dönüşümlerin Lojistik Sektörüne Etkileri ve Lojistikte Gelecek Perspektifleri konulu oturumun panelistleri; Sabay Lojistik Yönetim kurulu Başkanı Bülent Aymen, Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, Solmaz Lojistik Taşımacılık Grup Başkanı Yalçın Dorman gibi isimler; Dünya Ekonomisindeki Değişimlerin Türkiye’ye Etkileri Lojistik Sektörünü Nasıl Dönüştürecek, Yeni Ekonomi Oluşurken Lojistik Sektörü Nasıl Konumlanmalı, Atılması Gereken Adımlar ve Gelecek Perspektifler, Lojistiğin 2023 Rotasında Neler Olacak, Yatırım ve Finansman Sorunlarına Bakış, Lojistikte Optimizasyon İçin Dijital Dönüşümün Yarattığı Fırsatlar, Dünya Lojistik Performans Endeksi ve Türk Lojistik gibi sektörünü tüm önünü tıkayan sorunları çözümleriyle birlikde işlediler.Ekonomi Ve Teknolojideki Değişimlerin Taşıma Modlarına Yansımaları ve Lojistikte Gelecek Perspektifleri konulu panelin Moderatörü Trans.eu Group SA Doğu Avrupa ve Avrasya Direktörü Ege Özsaygılı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Sönmez, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu,Kıdemli Başkan Yardımcısı – UTİKAD Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç panelistlere; Uluslararası Taşımalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dijital Dönüşümün Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılığına Etkileri, Fırsatlar ve Sorunlar, İntermodal Taşımacılığın Türkiye’de Gelişimi, Fırsatlar ve Sorunlar, Denizyolunda 2023 İçin Stratejik Hedefler, Ro-Ro’da Mevcut Projeler ve Yeni Güzergahlar, Limancılık Sektörünün Güncel Durumu ve Çözüm Arayan Sorunlar gibi sorular tevcih etdi.Yol Projesi İle Yük Taşımacılığında Fırsatlar Ve Riskler konulu panelde; Çin’in ortaya koyduğu ve Türkiye’nin de Önemli bir parçasını oluşturduğu Kuşak ve Yol Projesi’nin Lojistik Sektörüne Etkileri, Kuşak ve Yol Projesi Başta Olmak Üzere Demir İpekyolu’ndan Viking Projesine Uluslararası Projelere Türkiye Nasıl Entegre Olacak,Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının Açılmasıyla Türkiye Demiryolunda Hangi Avantajları Elde Etti, Demiryolunda Serbestleşme İle Başlayan Süreçte Gelinen Nokta, Sorunlar Ve Çözümler masaya yatırıldı oturumun Moderatörü Konsped Genel Müdürü Mete Tırman, Ğanelistler; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Bilgin Recep Bekem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, DTD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Küçükakdere, UND İcra Kurulu Başkanı Erman Ereke gibi sektörde başarılı isimlerdi.THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdalîn Moderatörlüğü üstlendiği Türkiye’nin Hava Kargoda Hub Olma Hedefinde Gelinen Nokta Ve Atılması Gereken Adımlar başlıklı panelde; SHGM Havacılık Güvenliği Daire Başkanı Serdar Karabulut, AHL Başmüdürü Timur Alp Bayrak, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, REIBEL Taşımacılık Genel Müdürü Arif Badur, İstanbul Havalimanı Hava Taşımacılığında Dünya Dengelerini Nasıl Etkileyecek, Türkiye’nin Hava Kargodaki Konumu, Beklenti ve Hedefler, Türkiye’nin Hava Kargoda Uluslararası Prosedürlere Uyumu ve Atılması GerekenAdımlar, Hava Kargo Sektöründe Dijital Dönüşüm, Fırsatlar ve Sorunlar konularını işlediler.Zirve sonrası, Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri Töreni gerçekleşti. Ödüle layık görülen firma temsilcileri ödüllerini alarak kısa şekilde duygularını belirtdiler.