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Lokmanın en tatlı hali

Yeni nesil lokmacılardan olan Lokmanın en tatlı hali Lokmacho Franchise ile büyüyor.

Lokmanın en tatlı hali
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Geleneksel olarak bilinen ‘lokma tatlısı’ yerini yeni nesil lokmacılara bırakıyor. Lokma ve çikolatanın buluşması farklı bir tatlıya dönüşüyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde ve işlek caddelerde açılan lokma dükkânları son zamanlarda yükselişe geçti. 

Bunlardan biri de ‘Lokmacho’ 

Yeni nesil lokmacılardan olan Lokmacho ‘40 Farklı lokma kombinasyonu’ ile ilk şubesini 27 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde açtı. Kullandığı gerçek Belçika Çikolatası ve zengin ürün yelpazesi ile lokma severlerin vazgeçilmez lokmacısı haline geldi. 

Çok kısa zamanda 46 şubeye ulaşan Lokmacho, franchise sistemi ile Türkiye’nin hatta dünyanın birçok noktasında olmayı hedefliyor. Sosyal medyadan ve fenomenlerden de yararlandığı ses getiren açılışlarıyla, Lokmacho lokma severlerden tam not alıyor.

İnternet fenomeni Halil Söyletmez'in açtığı yeni Lokmacho şubesi bugün Saat: 15.00’da Beşiktaş’ta kapılarını tüm lokma sevenler için açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
LokmachoFranchise
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