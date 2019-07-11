Londra'daki TTM çekim merkezi oldu, yeni firmalar kapıda

TTM'de benzer ürün grubuna yönelik toplam 14 tane Türk firması olduğunu söyleyen Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, düzenledikleri etkinliklerle TTM'yi çekim merkezi haline getirdiklerini kaydetti. Çetinkaya, yeni yer bulmaları durumda TTM'deki firma sayısının daha da artacağını belirtti.



Dünya geneline yayılan Türk Ticaret Merkezleri’nin 13'üncüsü olarak 12 Eylül 2018 tarihinde faaliyete geçen Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi (TTM) kısa süre içerisinde büyük bir aşama kaydetti. Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, son derece planlı bir şekilde hayata geçirdikleri merkezin İngiltere'de bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.



Bakanlığa TTM modeli önerisi



Londra'daki TTM'nin sadece seramik, doğaltaş, mimari tasarım ofisleri ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu bir merkez olduğuna işaret eden Çetinkaya, başarının en önemli nedenlerinden birinin de menfaatleri ve hedef kitleleri ortak olan şirketleri bir araya getirmek olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Bizim bu merkezi oluştururken temel amacımız ortak menfaatlerde buluşan firmaları bir araya getirmekti. Zaten bakanlığa önerdiğimiz TTM modeli de bu. Çünkü ortak menfaatin olmadığı yerde tanıtım da olmaz. Modelin son derece iyi bir şekilde çalıştığını Londra'da görmüş olduk. Hedef kitlelerin benzer olduğu sektörleri bir yere toplamamız gerekiyor." dedi.



Londra'daki TTM'de mimari tasarım ofislerinden parkeye, doğaltaştan, seramik ve vitrifiyeye kadar yapı malzemeleri sektöründen 14 firma olduğunu söyleyen Çetinkaya, ilk adımı doğru bir lokasyon seçerek attıklarını kaydetti. TTM'nin bulunduğu Clerkenwell'i özellikle seçtiklerini ve bu bölgenin dünyada metrekare başına en fazla mimarın düştüğü bölge olduğuna işaret eden Çetinkaya, 60 tane de büyük showroom olduğunu anlattı. Çetinkaya, şöyle devam etti:



Etkinliklerle TTM'yi tanıtıyorlar



"Binayı seçtikten sonra ilk işimiz burayı tanıtacak bir ajans ile anlaşmak oldu. Mimari ve tasarım üzerine uzman bir firma ile anlaşarak uzun soluklu bir yol haritası çıkardık. Kime nasıl etkinlikler yapacağımızı belirlemek için de TTM'deki firmalarla ortak hedef kitleler belirledik. Bu hedef kitleler özelinde TTM'yi tanıtmak için binada çeşitli davetler vermeye, seminer ve workshop'lar düzenlemeye başladık. Bazen mimari ile ilgili oturumlar düzenliyoruz, sektörün önde gelen isimleri gelip çeşitli konuları tartışıyor. Çok ilgi çeken VIP network etkinlikleri düzenledik. Bu etkinlikleri 14 katılımcıya 14 özel misafir şeklinde dizayn ettik. Sektörünün önde gelen insanlarını merkeze davet edip ilişki geliştiriyoruz. Ayrıca binayı dış kullanıma da açtık. Eğer düzenlenecek etkinlik bizim hedef kitlemize yakın bir kitleyi binaya çekecekse bunlara da izin veriyoruz."



Londra'daki tasarım haftasından sonra şehirdeki en büyük tasarım etkinliği olan ve sadece mimari tasarım ve inşaat malzemeleri tasarımına yönelik olarak düzenlenen Clerkenwell Design Week'e de ana sponsor olduklarını kaydeden Çetinkaya, "Clerkenwell Design Week herkesin bir etkinlik düzenlediği ve konuyla ilgili insanları semtte buluşturan önemli haftaydı. Bu sponsorluk bizim bilinirliğimizi ciddi şekilde artırdı. Gelenlere kendi karolarını tasarlama fırsatı verdiğimiz etkinliğimiz de büyük ilgi gördü. İngilizler bu etkinliği çok sevdi." dedi.



Personel istihdam etmek çok önemli



TTM'de 14 Türk firmasının bulunduğuna işaret eden Çetinkaya, tüm firmaların memnun olduğunu ve yeni firmaların da girmek için sırada beklediğini kaydetti. Çetinkaya, mevcut yeri genişletebilmeleri halinde yeni firmalara da kapılarını açacaklarını söyledi. TTM'lerde yer almanın prestij açısından da çok önemli olduğunu belirten Çetinkaya, "İhracat yapan bir firmanın kartvizitinde Londra veya diğer büyük merkezlerin adının yazılı olması firmanın algısını yükseltiyor. Ayrıca TTM'lerde 150 bin dolarlık firma başı destek veriliyor ve bu çok önemli bir fırsat. Ancak TTM'lerde firma olarak başarılı olmak için personel istihdam etmek çok önemli. Tahmin ediyorum yakında Bakanlık da personel çalıştırma işini zorunlu tutacak." diye konuştu.



Çin'deki yapıların çoğunda Türk mermeri kullanılıyor



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çetinkaya, madencilik ve doğaltaş sektörünün ihracatının son durumu ile ilgili de bilgi verdi. Çetinkaya'nın verdiği bilgiye göre Türkiye madende ihracat miktarı artmasına karşın ilk 6 ayda 2,13 milyar dolarla geçen yılın yüzde 6 gerisinde bulunurken, doğaltaşta da yüzde 8,3'lük kayıpla 867 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Maden ve doğaltaşta en büyük alıcının Çin olduğunu söyleyen Çetinkaya, ihracatın durumunu da Çin'in talebinin belirlediğini kaydetti. Doğaltaşta Çin'e bağlı olarak geçen seneden bu yana bir gerileme yaşandığını söyleyen Çetinkaya, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ı Çin'e. Dolayısıyla oradaki bir daralma bizi direkt olarak etkiliyor. Bunun yanında ikinci büyük pazarımız olan ABD'de de küçük bir düşüş var. Biz Trump'ın gelmesi ile ABD inşaat pazarının hareketleneceğini düşünmüştük ama tahmin ettiğimiz gibi gelişmedi. Bu iki ülkedeki düşüşe karşın son dönemde özellikle Suudi Arabistan ve Hindistan tarafında ciddi artışlar görüyoruz. Özellikle Hindistan'ın büyüklüğünü ve 2030 öngörülerine göre Çin'in yerini alacağını düşündüğümüzde buraya yaptığımız doğaltaş satışının artması bizi çok umutlandırıyor." dedi.



Çin'in doğaltaşta en fazla alım yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çetinkaya, "Çin, mermeri çok seviyor. Örneğin Türkiye’de 5 yıldızlı 300 odalı bir otel yapılırken bunda 10 bin metrekare taş kullanılıyorsa Çin’de aynı otelde miktar 50 bin metrekareye çıkıyor. Çünkü sadece zemini değil, duvarları, kolonları ve neredeyse tavanları kaplayacak kadar mermer kullanıyorlar. Mermer onlarda zenginlik sembolü ve Çin’de Türk mermerinin algısı gayet iyi. Türk taşlarından mutlular. Ülkedeki yapıların çoğunda Türk mermeri kullanılıyor." ifadelerini kullandı.



İtalyanlar aynı mermeri Türkiye'nin iki katına satıyor



Çetinkaya, Türkiye'nin doğaltaş ihracatının nasıl artırılabileceği ile ilgili olarak da şunları anlattı:



"Maalesef bizim ihracatımızı artırmamızın yolu yeni pazarlar bulmak değil. En büyük alıcılarda ilk üç arasındayız. Bizim sorunumuz fiyatımız. Türk mermeri son derece kaliteli bir mermer olmasına ve en iyi teknoloji ile üretilmesine karşın fiyatı düşük. İtalyanlar bizim fiyatımızın iki katına satış yapabiliyor. Türk mermeri algısını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için ciddi çalışmalar yapıyoruz. İMİB olarak fuarların ötesine geçip tüm dünyada tasarımla ilgili olan etkinliklere katılacağız.



Mimari festivaller, dizayn bianelleri ve her türlü tasarım etkinliklerinde yer alıp Türk taşını anlatacağız, tasarımsal işler yapacağız. Bilinirlik ve algıyı yükseltmeye çalışacağız."

