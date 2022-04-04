Maden ihracatına konteyner engeli

Hasar incelemesi nedeniyle ürünleri aylarca limanlarda bekletilen firmalar, zamanında teslim edilemeyen ürünler nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalıyor. Sorunun çözümü için çalıştıklarını belirten TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Konteynerleri kiralarken blok mermer yüklediğimizi belirttiğimiz halde, eski ve mukavemeti yetersiz konteynerler tarafımıza tahsis ediliyor. Firmalarımıza ödettirilmek istenen haksız cezalar için de denizcilik alanında uzman hukukçulardan destek almaya başladık ” dedi.

Madencilik sektörünün mevcut ihracatını büyük çoğunlukla deniz yoluyla gerçekleştirdiğini bildiren TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, bu faaliyetler kapsamında konteyner tedariği güçlüğü ve konteyner hasarı sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Konteyner bulma noktasında karşılaştıkları güçlükler nedeniyle sektör ihracatının da zarar gördüğünü vurgulayan Aydın Dinçer, “Daha da önemlisi, dünya pazarında hakimiyet sahibi olan blok mermer ihracatçısı firmalarımız, özellikle son yıllarda kendilerinden kaynaklanmayan konteyner sorunlarıylayla karşı karşıya. Taşıma faaliyeti sırasında ortaya çıkan çeşitli ihmal ve kusurlu hareketler nedeniyle konteynerlere gelen hasardan dolayı firmalarımız doğrudan sorumlu tutuluyor. Çoğu zaman bir konteynerin sıfır piyasa değerini dahi kat ve kat aşan oranda tazminat talepleriyle karşılaşıyorlar” dedi.