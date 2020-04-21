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Maden sektörü için destek paketi açıklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındı.

Maden sektörü için destek paketi açıklandı
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Madencilik, sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle üreten ve üreterek büyüyen Türkiye’nin lokomotif sektörlerden biri. Covid-19 salgını süresince de yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındı.

Covid-19 salgını süresince madencilik sektörünün korunması ve desteklenmesi diğer sektörlerdeki üretimin devamı adına da önemli bir rol üstleniyor.

Bu kapsamda madencilik sektörüne yönelik alınan başlıca tedbirler şu şekildedir,

1. Madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

2. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi.

3. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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MadenSektörKoronavirüsDestek Paketi
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