Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 15 temmuz Gürsel Baran marmaris avm restorasyon
Yemediğini yedirme
Yemediğini yedirme
4x4’te son fırsat
4x4’te son fırsat
Netaş'a yeni CEO
Netaş'a yeni CEO
Yeni baş ekonomist
Yeni baş ekonomist atandı
10 hastadan 8’i kadın
10 hastadan 8'i kadın

Maden sektörü talep ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı'na sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Heyetini ağırladı.Toplantıya katılım gösteren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, “Madencilik sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi Cumhurbaşkanımıza iletme şansı buldum. Bu sorunların hızla çözüme kavuşacağına inanıyoruz” dedi.

Maden sektörü talep ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı'na sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi başkanlarından oluşan heyeti, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Cumhurbaşkanı’na sektör olarak yaşadıkları sorunları aktardıklarını ve çözüm önerilerini sırasıyla sunduklarını söyledi. 

MADENCİLERDEN 4 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı’na sundukları çözüm önerilerini dile getiren Çetinkaya, “İlk önerimiz; Ruhsat güvenliği. Ruhsat güvenliği, sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada yerini almalı. Yasa maddeleri düzenlenirken bu esasa göre düzenlenmeli. Maden ruhsatları mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulmalı. Diğer bir önerimiz ise; Maden yatırımcısı, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmaları yapıyor. Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum yatırım ortamı bakımından sorun teşkil edebilir. Buna yönelik bir düzenleme gelebilir. Üçüncü önerimiz ise; Maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MAPEG olmalı. Son önerimiz ise; Maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri uzun sürüyor. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha hızlandırılmasını arz ediyoruz” diye söyledi. 

TÜRK MERMERİNİN ALGISINI YÜKSELTMELİYİZ

Mermer sektörünün ihracat rakamlarına değinen Çetinkaya, “Sektör olarak 2019 yılını 4,3 milyar dolar ihracatla kapadık. Bu yılın ilk beş ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler oldu. Ancak ‘Yeni Normal’in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibariyle yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Açığı hemen kapatmamız hayalcilik olur.  Buradaki temel hedefimiz dünyada Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olmalı. Tıpkı ürünlerimiz gibi, algımız da birinci sırada yer almalı. Bu algıyı sadece satış yaparak yukarılara taşımamız zor. Satışın yanına pazarlamayı da eklememiz gerekiyor. Bu iş topyekûn bir sektör hareketi olmalı” diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTürkiye İhracatçılar MeclisiIsmail GülleVahdettin KöşküRüstem Çetinkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.