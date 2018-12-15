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Maden sektörünün 11 aylık toplam ihracatı 4.19 milyar dolar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2018 yılı kasım ayı sonu itibariyle gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. Yılın ilk 11 ayında maden ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,22’lik bir artışla 4,19 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca Dinçer, kasım ayı maden ihracatının 399,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Maden sektörünün 11 aylık toplam ihracatı 4.19 milyar dolar
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11 aylık dönemde maden sektörünün alt gruplarında gerçekleşen ihracat rakamlarını da açıklayan Dinçer; endüstriyel mineraller ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,5’lik artış göstererek, 899 milyon dolar, metalik cevher ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,31’lik bir düşüşle 1,197 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Öte yandan Dinçer, blok doğal taş ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,69’luk düşüşle 892 milyon dolar, işlenmiş doğal taş ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,51’lik artışla 877 milyon dolar olduğunu aktardı. İMİB Başkanı Aydın Dinçer, 2018 yılı 11 aylık dönemde maden sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla; Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Belçika, İspanya ve İtalya olduğunu ifade etti.

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IhracatMadenİMİB
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