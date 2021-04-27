Dr. Aziz İlgazi yazıyor... Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Bilim ve İnovasyon Kulübü tarafından geleneksel olarak her hafta düzenlenen “Anadolu’da Bir Başarı Hikâyesi” konulu söyleşinin bu haftaki konuğu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer oldu. 4 bin 500 üyesi ile 200 dolayında ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlayan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin ürettiği mermerler Vatikan Sarayı, Lahey ve Amerika’daki Beyaz Saray’da kullanılmaktadır.

Moderatörlüğünü Bilim ve İnovasyon Kulübü Danışmanı ve Dış Ticaret Uzmanı Dr. Aziz İlgazi’nin yaptığı söyleşiye Harran Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eğitim Bilimleri Uzmanı Öğr. Gör. Elvan Gökçen, Prof. Dr. Esra Siverekli, Gastronomi Uzmanı Öğr. Görevlisi Dilek Koçak, Muhasebe Uzmanı Öğr. Gör. Merve Bağış, Dış Ticaret ve Lojistik Uzmanı Bilal Mızrak ve birçok akademik personelin de katıldığı söyleşiye farklı üniversitelerden öğretim elemanları katıldılar. Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu ile Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak ve gazeteciler katıldı.

Madencilik Sektörü; 2 Milyon Kişinin Ekmek Kapısı

2 milyon dolayında kişiye dolaylı olarak ekmek kapısı olan maden sektörünün 40 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip bir sektör olduğuna dikkat çeken İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, madenlerin savunma sanayinden, cam sanayisine, tarımdan inşaat sektörüne, mücevherattan ev içi tasarıma kadar birçok alanda üretim ve ticarette önemli bir katma değer yarattığını söyledi.

Dinçer: “İlk Tercihlerine Madencilik Alanında Bölüm Tercih Eden Öğrencilere Asgari Düzeyde Burs Veriyoruz”

Üniversitelerin iş dünyası için danışmanlık hizmeti veren önemli kurumlar olduğunu madenciler olarak üniversitelerden akademik destek aldıklarını belirten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, bu bakış açısı ile Yüksek Öğretim Kurumu ile yaptıkları bir protokol ile, her yıl maden sektörü ile ilgili eğitim veren fakülteleri üst düzeyde tercih eden öğrencilere asgari düzeyde burs vererek bilime ve üniversitelere verdikleri önemi de farklı şekilde devam ettiklerini söyledi. Dinçer, son yıllarda maden sektöründe yatırımcıların ilgisinin azaldığına ve ruhsat başvurularının yüzde 80 oranında düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Gençlere, Maden Sektörünü İyi Anlatmak Lazım

Maden sektörünün yıllarca toplum tarafından iyi tanınmadığı için farklı yorumlara yol açtığını belirten Dinçer, “Madencilik bir milli meseledir, maden sektörünü son yıllarda iyi tanıtmaya çalıştık. Bu gün Dünya ile rekabet edecek kadar kaliteli Türk mermeri var, 200 ülke ürünlerimizi kullanıyor, bu ülkeler arasında AB, Çin ve ABD gibi gelişmiş ülkeler var. Topluma ve özellikle gençlere bazı konuları doğru aktarmak gerekiyor. Biz madenciler olarak üreterek, satarak ülkemizin ve devletimizin yanındayız, bu bizim temel felsefemiz” dedi.

Dinçer; Madenciler Çevre Dostu

Dinçer söyleşi de çevre konusuna da açıklık getirdi. Madencilerin çevreye zarar verdikleri yönünde toplumda yanlış algıların oluştuğuna dikkat çeken Dinçer, madencilik sektöründe ciddi bir çevre bilinci olduğunu bunu her yıl binlerce ağaç dikerek ayrıca maden üretiminde çevreye zarar vermeden üretim yaptıklarını söyledi. Dinçer, “Maden çıkarılan sahaların ve çevresinin tarım arazilerine dönüştürülerek organik tarıma açılmaktadır. Madenlerin tarıma zarar vermiyor ayrıca, ormanlık alanlar maden arayışı sürecinde zarar gördüğü yönündeki düşüncelerin tamamen yanlıştır” dedi.

Dinçer; “Türkiye’de 650 Çeşit Maden Üretiliyor”

Türkiye’de 650 tür maden üretildiğini bu çeşitliliğin Türkiye ekonomisi için önemli bir avantaj olduğunu, Türk müteşebbislerinin ise bu avantajı çok iyi değerlendirdiğini söyleyen Dinçer, “Türkiye, Dünyanın en zengin madenlerine sahip bir ülke.2023 hedeflerimize ulaşmak için doğru kararlar ve stratejilerle hareket ediyoruz, madenlerimizi yerli sermaye ve araçlarla ürettiğimiz için avantajlıyız. İhtiyaç duyduğumu ürünleri dışardan ithal edebiliriz ancak iki sakıncası var, biri dışarıya döviz gidecek ikincisi de salgın sürecinde bazı ülkeler kendilerini öncelikli korudular dışarı satış yapmadılar. Bunu politik ve ekonomik sonuçları var. Maden sektöründe bu sorunu yaşamadık” ifadeleri ile güncel sorunlara dikkat çekmiş oldu.

“Dil Öğrenin, İletişim Araçlarını Etkin Kullanın, Kendinizi Geliştirin”

Öğrencilerin üniversiteden mezun olmadan önce en az bir dönemlerini sektörde tam gün iş yerinde çalışarak aldıkları eğitimi pekiştirmelerinin hem sektörde istihdam açısından kaliteyi artacağını hem de öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatına kolay ve doğru şekilde uyum sağlayacaklarına dikkat çeken Dinçer, üniversitelerde yeni nesil eğitimin bu şekilde olacağını ve üniversitelerin hızla bu uygulamaya başlaması gerektiğini söyledi. Dinçer ayrıca üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde karşılıklı diyaloğun ve işbirliğine önemine de vurgu yaptı.

Öğrencilerin sorularına yanıt veren Dinçer, ayrıca öğrencilere eğitim hayatlarında ve iş hayatına girişleri sürecinde önemli tavsiyelerde bulundu. Yabancı dil eğitim eğitimi ve iletişimin önemini de dikkat çeken Dinçer, Harran Üniversitesi’nin üniversite sanayi işbirliği sürecinde gösterdiği çabayı takdir etti.



