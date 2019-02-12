Makedonya Cumhurbaşkanı'ndan birlik ve barış vurgusu

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Karadeniz Vakfı'nda gerçekleştirdiği sunumlu konuşmasında "Osmanlı İmparatorluğu kendi yönetimi içinde farklı dinleri ve dilleri barış içinde tutmayı başardı. Osmanlı İmparatorluğu’nda hoşgörülük yüce bir seviyededir. Bu miras Makedonya’yı Makedonya yapmıştır. Bugün Hristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşar." dedi.



"Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği üyeliği ertelenmiştir. Türkiye, AB ilke standartlarını kabul etmek istediğini belirtmiştir. Ama sizin de bizim de ortak bir komşumuz var, yıllardır başımıza iş açıyor, üyeliğimizi engelliyor. Türkiye'nin de ciddi anlamda AB üyeliğini etkilemiştir. Bekle, bekle, beklemekten yorulduk. O yüzden gördük ki her ne kadar birileri bu komşumuza demokrasinin beşiği deseler de hala beşikte kaldılar, büyüyemediler. Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'da yaşanan bütün sorunların sonuçlarını hisseden bir ülkedir. Türkiye kendi savaşlarının değil başkalarının savaşlarının sonucuyla uğraşmıştır." dedi.



Ivanov, 21. yüzyılda bir arada yaşamak için yapılması gerekenlere dikkati çekerek, "Eleştirel bakış açısına sahip olmalıyız, eleştirel bakış problemlerimizi çözmemize yardım edecektir. İkinci unsur yaratıcılıktır. Kalıpların dışında düşünmemizi sağlayacak olan yaratıcılıktır. Üçüncü unsur işbirliği, dördüncüsü ise iletişimdir. İletişime geçen entegre olur, geçmeyenler ise getto yaratır. Biz artık, çatışmaların kural, barışın ise istisna olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Barış kendimizle başlar. En büyük sır elimizdekinin kıymetini bilmektir. Vatanımıza sahip çıkalım. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ni sevin, sayın, sahip çıkın." değerlendirmesini yaptı.



Kendisine sürekli "Makedonya ve Türkiye diğer Balkan ülkelerine göre neden daha sıcak ilişkiye sahip?" diye sorulduğunu aktaran Ivanov, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben de yarı şaka yarı ciddi şöyle cevap veriyorum, Biz Makedonlar olarak 100 yıl önce Türkiye'ye önemli yatırımlar yaptık. Yüz yıl önce Türkiye'ye Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdik."



Konuk Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Marmara Grubu Vakfı'nda gerçekleştirdiği panel konuşmasında ise; 22. Avrasya Zirvesi'nin panel başlık konuları arasında teknoloji ve yapay zeka temasının da olmasından dolayı memnun olduğunu belirterek "Önümüzdeki durumlar ışığında görebiliyoruz ki teknolojinin ve yapay zekanın bize sunduğu olumlu ve olumsuz yönler var. Burada bulunan insanlar bilge ve bu konuda uzman insanlar. Bugün öne sürülecek her türlü fikir, Makedonya Cumhuriyeti'nde de önümüzdeki birkaç yıl içinde tartışılıyor olacak. Örneğin önümüzdeki günlerde Makedonya'da benim himayem altında bazı kuruluşlar toplanacak.

Bu kuruluşlar, genç ve yetenekli insanları bir araya getirerek, becerilerini geliştirmelerini, yaratıcılıklarının üzerine düşerek kapasitelerini arttırmayı sağlayacak." diye konuştu. Makedonya ve yurt dışından yaklaşık 300 yetenekli insanın bu etkinlik kapsamında verilen 200'den fazla ders sayesinde yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirten Ivanov, bu genç liderlerin dijitalleşme ve endüstriyel devrim konularında ne kadar büyük bir kapasiteye sahip olduklarını gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ivanov, "3. milenyuma girerken, içinde bulunmak istediğimiz projelerin insan kapitaline odaklanmasını istiyoruz ancak bugün karşımıza çıkan sorunları görüyoruz ki aktif bir şekilde katılım sağlamamız, aynı zamanda iyi gözlem yapmamız gerekiyor ki başarıya ulaşabilelim." dedi.



"Biz geçmişi değiştiremeyiz - fakat hep birlikte bugünü değiştirebiliriz, böylece geleceği değiştirebiliriz."

Gjorge Ivanov