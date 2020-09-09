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Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar oldu

Goodyear’a 4 Kasım 2019 tarihinde Finansal Kontrolör olarak katılan Burcu Güvenç Demiryontar; 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Goodyear Türkiye Mali İşler Direktörü olarak atandı. Burcu Güvenç Demiryontar yeni görevinde Goodyear’ın Türkiye’deki tüm finansal konularına liderlik edecek.

Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar oldu


Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Burcu Güvenç Demiryontar, Goodyear’a katılmadan önce Colgate-Palmolive şirketinde farklı görevlerde yer aldı. Demiryontar; 2000-2013 yılları arasında Colgate-Palmolive’in Türkiye ofisinde Maliyet Muhasebesi, Marka Muhasebesi, Finansal Raporlama, Bütçe Planlama, Fabrika Kontrolorlüğü gibi bölümlerde birçok pozisyonda görev aldıktan sonra, 2013 yılında şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan New York genel merkezine transfer olmuştur. Burada şirketin global yeniden yapılandırma projelerinin finans bacağının liderliğini başarıyla tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri bölgesi Kişisel Bakım Ürünleri kategorisinin Finans Direktör yardımcılığına getirilmiştir. Demiryontar son olarak şirketin New York Genel Merkezinde, Kurumsal Finans departmanında Finansal Planlama Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiBurcu Güvenç DemiryontarGoodyearColgatePalmoliveNew York Genel Merkezi
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