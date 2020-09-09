Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar oldu



Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Burcu Güvenç Demiryontar, Goodyear’a katılmadan önce Colgate-Palmolive şirketinde farklı görevlerde yer aldı. Demiryontar; 2000-2013 yılları arasında Colgate-Palmolive’in Türkiye ofisinde Maliyet Muhasebesi, Marka Muhasebesi, Finansal Raporlama, Bütçe Planlama, Fabrika Kontrolorlüğü gibi bölümlerde birçok pozisyonda görev aldıktan sonra, 2013 yılında şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan New York genel merkezine transfer olmuştur. Burada şirketin global yeniden yapılandırma projelerinin finans bacağının liderliğini başarıyla tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri bölgesi Kişisel Bakım Ürünleri kategorisinin Finans Direktör yardımcılığına getirilmiştir. Demiryontar son olarak şirketin New York Genel Merkezinde, Kurumsal Finans departmanında Finansal Planlama Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

