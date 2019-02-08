"Marka sektörlere marka fuarlar yapıyoruz"

Türkiye'nin marka değeri en yüksek fuarı İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), CNR EXPO Yeşilköy'de açıldı. 100 bin metrekare alanda, sektöre yön veren bin 200'ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşen fuar, 9 Şubat'a kadar açık olacak. CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, marka sektörlere marka fuarlar yaptıklarını söyledi. TİMDER Başkanı Aydın Eşer de UNICERA'nın tam bir marka yaratma ve marka olma örneği olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy'de açıldı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliğinde gerçekleştirilen fuarın açılışı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ev sahipliğinde, TSF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak'ın katılımı ile yapıldı.



Fuarın açılış konuşmasını yapan CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, CNR Grubu olarak Marka Sektörlere Marka Fuarlar düzenlemeyi misyon edindiklerini söyledi. Bulut, "Bu misyona tam uyan ve marka değeri ile tüm dünyadaki alıcıların ajandasına girmeyi başaran UNICERA Fuarı, kendi alanında dünyanın en önemli iki fuarından biri" dedi.



Fuarcılık sektörünün ülke ekonomisine üç boyutlu katkı sağlayan ender sektörlerden birisi olduğunu vurgulayan Bulut, "2018 yılında başlattığımız Global Pazar İstihbarat Projesi kapsamında kurulan Business Intelligence Agency'nin ilk meyvelerini bu yıl almaya başladık. Geçtiğimiz hafta İMOB Istanbul Mobilya Fuarı'nda ağırladığımız 38.000 yabancı alıcı ile kırdığımız rekorda bu birimin büyük katkısı oldu. Benzer sonuçları UNICERA ve bunu izleyen diğer fuarlarımızda da alacağımızı umuyorum" diye konuştu.



"Türkiye, seramik ve karo üretimi ve ihracatında Avrupa 3'sü"



TSF Başkanı Erdem Çenesiz, seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'nın en çok üreten ve en çok ihraç eden ülkesi olan Türkiye'nin seramik karo üretimi ve ihracatında da Avrupa 3.'sü olduğunu söyledi. Çenesiz, "Toplam büyüklüğü 3 milyar dolara ulaşan Türk Seramik Sektörü, 1,5 milyar dolara yakın ihracatı ile ülke ekonomisine en yüksek katma değeri sağlayan sektörlerin başında geliyor. Döviz kurunun yüksek olması ve doğalgaz fiyatlarındaki artış bizleri oldukça etkiliyor" diye konuştu.



Çenesiz sözlerini şöyle sürdürdü: "UNICERA Fuarı, seramik sektörünün yanı sıra banyo ve mutfak ürünlerinin de dünya ile buluştuğu bir organizasyon. Hedefimiz, UNICERA'nın dünyanın en büyük seramik ve banyo ürünleri fuarı olmasıdır."



"UNICERA, tam bir marka yaratma ve marka olma örneği"



Fuarın sektöre ve Türkiye'ye sunulan önemli bir katkı olduğunu belirten TİMDER Başkanı Aydın Eşer, UNICERA'nın tam bir marka yaratma ve marka olma örneği olduğunu söyledi. Eşer, "AB, Amerika, Sahra Altı Afrika Ülkeleri, Arap Yarımadası, Türki Cumhuriyetleri hedef alarak dijital medya, sosyal medya ve dünyadaki sektör dergileri ile yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde fuarımıza birçok yabancı ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.



"UNICERA, Türk seramiğinin marka bilinirliğine büyük katkı sağlıyor"



DEİK Başkanı Nail Olpak,"Hindistan'a yaptığım bir seyahatte Türk seramik ürünlerinin dizayn ve kalite bakımından oldukça iyi olduğunu ancak marka bilinirliği konusunda daha fazla çalışma yapmamız gerektiğine yönelik bir geri dönüş almıştım. Şu an görüyorum ki, UNICERA Fuarı, Türk seramiğinin marka bilinirliğini artırmadaki katkısı kıyaslanamayacak ölçüde" diye konuştu.



"Fuarcılık sektörünün turizme katkısı göz ardı edilemez"



TİM Başkanı İsmail Gülle, fuarcılık sektörünün turizme katkısının göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu söyledi. Gülle, "UNICERA, uluslararası alanda takdir almış bir fuar. Kendi alanında dünyada 2. sırada yer almak, on binlerce katılımcıyı ve iş adamlarını bir arada buluşturmak çok büyük bir başarı." dedi. Gülle sözlerine şöyle devam etti: "Türk seramik sektörü, dünya ticaretinde 11. Sırada ve yüzde 28 oranında bir paya sahip. Tarihi güce ve stratejik öneme sahip olan bu sektörün daha da büyümesi gerekiyor. Seramik sektörüne inancımız ve güvenimiz tam."



Ünlü tasarımcılar ve 1200 marka UNICERA'da



Dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019'un trendlerinin belirleneceği fuar, 100 bin metrekare alanda sektöre yön veren 1.200 markanın katılımı ile gerçekleşiyor. İtalya, İspanya, Almanya başta olmak üzere Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran'dan gelen 14 yabancı firmanın yeni ürün ve modellerini sergilediği fuar, 9 Şubat'a kadar açık kalacak. Fuarda ayrıca toplam 7 oturumun yapılacağı seminerlerde İtalya, İspanya, Fas ve Almanya'dan gelen dünyaca ünlü tasarımcılar, deneyimlerini ve sektördeki yeni trendleri ziyaretçilerle paylaşacak. Seminerlere katılacaklar arasında Giuseppe Scutellà, Carlo Ciciliot, Paolo D'arrigo, Valentin Garcia, Johan Dück gibi önemli tasarımcılar yer alacak.



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