Markalar ve Tedarikçiler Bayim Olur musun Fuarı’nda!

Her yıl yeni girişimcileri markalarla buluşturmanın ötesinde birbirinden iddialı projelerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, markaların büyüme yolculuklarında önemli bir basamak olmaya devam ediyor. Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesinden katılımcıların yer aldığı ve özel bölümüyle de Tedarik sektörünün pazar payını arttıran fuar, bu yıl 10-13 Ekim 2019’da kapıları açacak.



Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun bir numaralı buluşma platformu Bayim Olur musun Franchising Fuarı, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliğinde CNR Fuar merkezinde bu yıl 17. kez kapılarını açacak. İş dünyasının kalbinin attığı fuar, yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor.



“Tedarikçi Özel Bölümü” ile; Türkiye’nin en önemli zincir markalarının çözüm ortağı olmak artık daha kolay olacak..



Franchise veren markaların verdiği hizmetlerde, tedarikçi firmalarının büyük öneme sahip olduğu gözlemleniyor. Altyapınız, müşterileriniz, pazarlama planlarınız, lojistik sisteminiz ve reklam çalışmalarınızın hepsi hazır olsa dahi tedarik olmadan adım atmak mümkün değil. Eski alışkanlıkları geride bırakan tedarik pazarı franchise sektörüne paralel olarak son yıllarda giderek büyüyor. Bugün otellerin, restoran zincirlerinin, hastanelerin, markaların, okulların, fabrikaların tedarikinde koşullar, beklentiler, iş akışları çok değişmiş durumda. Görevli personelin yerinde bu işi yapan uzman şirketler, listelerin yerinde bilgisayar sistemleri, yazılımlar var. Her geçen gün gelişen ve büyüyen franchise sektörünün ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya çalışan tedarikçi firmalar, aynı zamanda hem istihdama katkı sağlıyor hem de hedeflerini büyütüyor. Bu kapsamda, girişimci ve zincir markaların fuarı Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, franchise sistemi ile Türkiye’nin dört bir yanında büyüyen firmalar ile tedarikçilerini bir araya getiriyor. 300’den fazla markanın yer aldığı fuar, 3. kez ‘Tedarikçi Özel Bölümü’ ayrıcalığıyla franchise veren markaları ürün ve hizmet tedariki sağlayan markalarla yüz yüze getirmeye hazırlanıyor. Bu ayrıcalık sayesinde tedarikçiler birer ziyaretçi olmanın ötesinde katılımcı rolüyle franchise veren firmalarla aynı çatı altında buluşuyor. 4 gün boyunca tedarikçi ve markaların birbirini tanıma olanağına sahip olması yapılacak karlı işbirliklerinin habercisi oluyor.



“Gelin, markalar sizi ziyaret etsin ve karlı iş birlikleriyle fuardan ayrılın ” diyerek Tedarik sektörüne çağrıda bulunan Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem; “Tedarikçiler franchise sisteminin ayrılmaz parçasıdır. Markaların, franchise alanlarla, tüketicilerle, tedarikçilerle, yani anlaşmanın görünen ve görünmeyen taraflarıyla ilişkiyi iyi yönetmesi gerekir. Franchise zincirleri ancak bu yolla başarılı olur. Güçlü, zamana ayak uyduran tedarikçilerin franchise zincirlerine katkısı yadsınamaz. Düzenlendiği ilk yıldan bu yana tüm sektörlerden franchise veren markaları girişimcisiyle buluşturmanın yanı sıra iki yıldır “Tedarikçi Özel Bölümü” ile satın alma, lojistik, ürün, finansman ve bilişim alanlarında bilgi paylaşımı, tedarik sektörünün ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak ile birlikte yeni ürün, hizmet, teknoloji ve projelerin sergilendiği Bayim Olur musun Fuarı tedarikçilerle markaların bir araya geldiği önemli bir platform olmaya devam ediyor. Tedarikçiler, bu fuarda artık ziyaretçi olarak değil, franchise veren firmalar ile aynı platformda katılımcı olarak yer alıyor. Bu sayede, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler de müşterilerini toplu olarak aynı ortamda görebiliyor. Markalar yenilikleri takip edebiliyor. Aynı zamanda iş kurmak için fuara gelen ziyaretçi markasını seçerken tedarikçisini de seçip fuardan karlı iş birlikleriyle ayrılıyor. Tedarikçiler ise yeni markalar ile tanışma ve ürünlerini, hizmetlerini tanıtma fırsatı buluyorlar. Bu yıl 3.kez oluşturulacak Tedarikçi Özel Bölümüyle markalar ile tedarikçilerin işbirliklerine uygun ortam sağlamak amacıyla toplantılar organize edilip, bilgi akışı ve network oluşumu için konferanslar verilecektir. ”dedi.