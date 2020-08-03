MARS SPORTİF ÜYELERİ VODAFONE BUSINESS’IN ÇÖZÜMÜYLE SPORA TEMASSIZ BAŞLIYOR

Türkiye, pandemiyle başarılı mücadelesinin ardından normalleşme sürecine girdi. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, sunduğu dijital çözümlerle işletmelerin normalleşme sürecine adaptasyonunu kolaylaştırıyor. MAC ve MACFit markalarıyla spor operasyonlarını sürdüren ve Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri olan Mars Sportif, salgın sürecinde üyelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için Vodafone Business’ın dijital çözümlerini seçti.

Vodafone Business, Mars Sportif’e QR okuyucu tabanlı temassız geçiş çözümünü sundu. Türkiye fitness sektöründe bir ilke imza atan Mars Sportif, bu çözümle üyelerinin turnikelerden MACFit ve MAC mobil uygulamaları içinde yer alan QR kodunu okutarak temassız geçiş yapmalarını sağlıyor ve hem üyelerinin hem çalışanlarının koronavirüsten etkilenme risklerini minimize ediyor.

Temassız geçiş çözümü sayesinde üyelerden giriş-çıkışlarda parmak izi, avuç izi veya retina gibi herhangi bir biyometrik veri alınmıyor. Üyelerin yanlarında giriş amaçlı herhangi bir kart, bileklik taşımadan, temassız ve hijyenik bir şekilde kulüplere giriş yapmaları sağlanıyor. Mars Sportif, böylece müşterilerine hem daha iyi bir kulüp deneyimi sunarak memnuniyeti artırıyor hem de güvenle spor yapmalarına yardımcı oluyor.

Berna Kulaksız: Sağlık ve güvenlik çözümlerine talep artarak devam edecek



Operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümleriyle işletmelerin dijitalleşme süreçlerine destek verdiklerini belirten Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, şunları söyledi:

“Vodafone Business olarak, salgın sürecinde sunduğumuz dijital çözümlerle işletmelerimizin yanında olduk. Verimlilik ve tasarruf imkanı sunan ürünlerimizin yanında termal kamera ve sosyal mesafe takibi gibi sağlığı ön planda tutan çözümlerimizle işletmelerimizin ihtiyaçlarına cevap verdik. Yeni dönemde bütün sektör ve segmentlerde iş modelleri daha fazla dijitalleşecek ve şirketlerin her ölçeğe uyarlanabilen teknik çözümlere ihtiyacı olacak. Biz de yeni çözümler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mars Sportif de üyelerinin sağlığı ve güvenliği için bizim çözümlerimizi tercih etti. Sunduğumuz temassız geçiş çözümüyle kulüplerine girişleri temassız hale getirdi. Böylece hem sektöründe örnek bir çalışmaya imza attı hem de üyelerinin koronavirüsten korunmaları için önlem almış oldu. Vodafone Business olarak sunduğumuz çözümlerle her sektörden ve her ölçekten işletmemizin yanında olmaya devam edeceğiz.”



Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Mars Sportif hakkında



Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, MAC ve MACFit markaları altında toplam 97 kulübü ile spor operasyonlarını sürdürmektedir. Mars Sportif’in premium markası olan MAC, en yeni teknolojileri kullanarak sporu günlük yaşamda daha etkin hale getirmek ve Türkiye’nin büyükşehirlerindeki spor tutkunlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Mars Sportif, aynı zamanda 2012 yılından beri uygun fiyatlar ve erişilebilir lokasyon ağı ile üstün kalitede hizmet sunan MACFit markasıyla Türkiye’yi daha fit yapmayı amaçlamaktadır. MAC ve MACFit kulüpleri içerisinde bulunan NUSPA da hem üyelerine hem de dışarıdan gelen konuklara 21 noktada spa hizmetleri sunmaktadır.



