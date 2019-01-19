MALATYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya açıklarında süren sondaj çalışmalarına ilişkin, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." dedi.

Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisini çok sevindirdiğini belirtti.

Malatya'nın son 16 yılda yapılan yatırımlarla yeni bir kimliğe büründüğünü aktaran Dönmez, kentin, bölgenin en güzel, gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, "Denizde doğal gaz arama çalışması vardı. Özellikle Yunanistan ile bir takım olaylar yaşandı. Son gelişmeler nedir?" sorusu üzerine Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi ile ilk sondajı Antalya açıklarında başlattıklarını anımsattı.

Dönmez, çalışmalarda yaklaşık 4 bin metrelere ulaştıklarını belirterek, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." diye konuştu.

Hedef ve niyetlerinin, ilk seferde sonuca ulaşmak olduğuna değinen Dönmez, şöyle devam etti:

"Bulmasak bile yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz hidrokarbon rezervleri açısından yüksek potansiyel içeren bir bölgemiz. Yaklaşık 6-7 yıldır zaten sismik araştırma gemilerimiz o bölgede ciddi çalışmalar yapıyor, yığınlarca data elde ediyoruz. O dataları tek tek işleyip, analiz edip sonra da potansiyeli en yüksek lokasyonu tespit edip delmemiz gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var, bu sismik çalışmalarla bir anlamda yer altının MR'ını çekiyoruz. Sondaj da biyopsi almak gibi bir şey. Gideceğiz, bakacağız varsa alacağız inşallah."

Bu konuda biraz daha sabırlı olunması gerektiğini aktaran Dönmez, müjdeli haberi tüm kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

- "Adilane bir paylaşımdan yanayız"

Dönmez, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde 150 kuyu açtığını hatırlatarak, buradan çıkma kararı aldıktan sonra açtıkları 151. kuyuda ürüne ulaştıklarını söyledi.

Bu örneği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini, O'nun da "Bizim o kadar sabrımız yok, daha çabuk bul sen." dediğini anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Şimdi teknoloji gelişiyor, inşallah ilk kuyularda doğal gaz veya petrole rastlarız, temennimiz o. Kıbrıs ile alakalı olarak da başından beri söylediğimiz bir husus var. Kıbrıs Türk halkının adada haklarının gasbedilmesi, oldu bittiye getirilmesine rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim. Nitekim, Türkiye Petrolleri, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarında sismik araştırmalarını yapıyor. Belki kısa bir gelecekte ilk sondajımızı da o bölgede yapabiliriz. Özellikle Kıbrıs Rum Kesimi'ni bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında ve kaynağında da gözümüz yok. Kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız."