Mayo kralı mağaza kapatıyor

Zeki Triko, Türkiye’nin en eski mayo markalarından biri. Antalya Aksekili Zeki Başeskioğlu’nun sıfırdan oluşturduğu bir marka. Başeskioğlu’nun ilginç bir hikayesi var. Memleketi Akseki’den Aydın’ın Çine ilçesine gelmiş ve 33 ay 330 TL’ye çıraklık yapmış. Geceleri parklarda bile yatmış. Aydın’da önce İstanbul, oraya gelince de Amerika hayalleri kuruyor. Zengin olmayı kafaya takmış. İstanbul’da işportacılık yapmış. Sonrasında Mahmutpaşa’da küçük bir dükkan açmış. 1964’te de konfeksiyon işine girmiş, 1969’da ilk ihracatını yapmış. 1984’te bu alandaki açığı fark edip mayo işine girmiş. Avrupa, ABD’yi gezip görüp, modern mayolar yapmış. Kendi ifadesi ile deli mayolar yapmış ve çok ilgi görmüş. İşte, Zeki Triko’nun kısa özeti bu. Bugün dünya çapında tanınan bir mayo markası. Mağazaları İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin en prestijli AVM’leri, caddeleri ve marinalarında bulunuyor. Toplam 11 mağazası bulunuyordu. Bulunuyordu diyoruz çünkü iki tanesi kapandı. İstanbul İstinyepark’taki mağaza yılbaşından önce kapanmış. Bağdat Caddesi’ndeki mağaza ise yılbaşından hemen sonra kepenk indirmiş. Öğrendiğimize göre İstanbul’da sadece Nişantaşı’ndaki mağaza ile hizmet verecekmiş…PARA DERGİSİ