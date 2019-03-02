MEDYAFORS Franchise satış işine iddialı girdi!

MedyaFors olarak sektördeki stratejik konumumuzla, franchising alanındaki yurt içi ve yurt dışı tecrübemizle; fuarıyla, dergisiyle, gazetesiyle ve internet portalıyla yıllardır sağladığımız etkileşimden harekete geçerek, markalarımızı yepyeni bir hizmetle buluşturuyoruz.



Her gün yenilenen yaklaşık 30.000 franchise yatırımcı adayı veri tabanımızla gerek bölgesel, gerek ulusal, gerekse yurt dışında markanıza uygun franchisee adaylarını buluyor ve bulmakla kalmayıp satışını da gerçekleştiriyoruz.



Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “Bu kadar kuvvetli bir yatırımcı database'i yönetiyorsanız... Fuar ve www.bayimolurmusun.com.tr üzerinden sürekli güncel tuttuğumuz bu gücü bize inanan markalarla artık paylaşmaya karar verdik...” dedi.