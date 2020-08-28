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Mehmet Reis "5 yılda tarımda merkez oluruz" dedi

Reis Gıda, tarımsal üretimi olduğu kadar tarım alanında kamuoyuna doğru bilgi aktarımını öncelikleyen şirketler arasında yer alıyor. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Türkiye, 5 yıl içinde tarımsal üretim, tedarik ve lojistik merkez olabilir" dedi.

Mehmet Reis "5 yılda tarımda merkez oluruz" dedi

Türkiye'de sürdürülebilir tarıma yönelik faaliyetlerini kesintisiz sürdüren grupların başında Reis Gıda'yı rahatlıkla sayabiliriz. Doğal Kaynakların kullanımı ve doğal yaşamı gözeterek, bir taraftan ticari çalışmalarını devam ettirirken, diğer yandan doğru tarım uygulamaları ve kamuoyunu bilgilendirme konusunda hassasiyetle mesai yürüten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde tarımsal üretimi, tedarik ve lojistik merkezi olabileceğini dile getirdi.

 Türkiye, tarımsal üretimde verimi artırabilmek ve küresel pazarda rekabet edebilmek için inovasyon Ar-Ge ve dijitalleşmeye dayalı üretim ekonomisini daha çok benimsemeli diye konuşarak pandemiyle değişen düzene ilişkin şu yorumları yapıyor. Türkiye’de yetiştirilen ürünler dış pazarlarda rağbet görüyor. Türkiye sahip olduğu potansiyeli doğru değerlendirdiğinde ihracatta ciddi avantaj sağlayabilir. Yeni dünya düzeninde tarım ve hayvancılık sektörlerindeki gıda güvenliği bir ülkenin güçlü olmasında en önemli etkendir. 
Endüstri 4.0. dijitalleşme gibi değişen koşullan önceden değerlendirerek şirket olarak projelerin hayata geçirdiklerini kaydeden Reis Projelerimiz üretim, tedarik nakliye, paketleme, insan kaynakları, pazarlama ve satış süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlendi. Erp yazılım sistemlerimiz ile firmamızda süreç içerisinde oluşturulan tüm bilgi akışının bütünleşmesi sağlanarak birimler arasında işbirliği ve uyumu geliştirildi dedi.

 Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM enstitüleri ve üniversitelerle iş birliği yaptıklarını belirten Reis şunları söyledi; iç tüketimin karşılanması stratejik ürünlerde kendi kendine yeterliliğin sağlanması ve ihracatta tarımsal ürünlerin payının arttırılması için gayret sarf ediyoruz. Kırsal kalkınmada, sanayi sektörüne hammadde sağlamada ve ihracatta tarımın rolü büyüktür.Tarım toplam iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı olan ve toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektördür. Tohum bağımsızlığın ve gıda güvenliğinin temelini oluşturur. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, sağlıklı bir yaşam için milli ve yerel tohumların korunması, ıslah edilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekiyor.

Dünya Gazetesi

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