Mehmet Reis’ten haber var

Elif Attepe Yazıyor... Koronavirüs’ün yayılma hızı nedeniyle alınan tedbirlerin başında evlerde kalmak geliyor. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin bu nedenle başlattığı "EGD İle EvdeKal Sohbetleri"ne katılan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis Kanalekonomi İnstangram (@kanalekonomi) sayfası üzerinden canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
Gıda Mühendisi Elif Attepe’nin sorularını yanıtlayan Mehmet Reis özellikle en çok ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin stoğunda herhangi bir problem olmadığını ve korkuyla yapılacak fazla alışverişlin olumsuz sonuçlarından bahsetti. ‘Önümüz yaz şu an korkuyla stoklanan fazla bakliyat böceklenme gibi nedenlerle zayi olabilir. En çok gıda israfını konuşmamız gereken bir dönemde biz üreticiler olarak piyasayı ürünsüz bırakmayacağız’ diyen Mehmet Reis ithal ürünler içinde isse "Şu an için bir sıkıntı yok hem bizim hem perakende noktalarının dağıtımı problemsiz devam ediyor asıl konuşmamız gereken tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, yıllardır iklim değişikliği gibi global krizlere karşı tarım sektörü acil eylem planlarının oluşturulması gerektiğini söylüyoruz bugün tarımın ne kadar önemli olduğunu koronavirüs krizi ile yaşayıp görüyoruz’ şeklinde konuştu.
Koronavirüs ve iklim değişikliği ile ilgili bir bildiri yayınlayan Mehmet Reis her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmamız gerektiğinin altını çizdi.
İşte Mehmet Reis’in yayınladığı bildiri;
DÜNYANIN VE İNSANLIĞIN GELECEĞİ
- Sınırların ortadan kalktığı, mal ve hizmet ticaretinin serbest dolaştığı bir dünya düzeninde bugün Koronavirüsü yüzünden sınırlar kontrol altına alındı, karantina merkezleri oluşturuldu. Ülkeler arası seyahatler kısıtlandı, ithalat ve ihracat zorlaştı.
- Küresel ekonominin lokomotifi olan ülkeler salgın konusunda çaresiz kaldı.
- Bu yaşananlar bir kez daha gösterdi ki, tarım ve gıdada kendi kendine yeter bir ülke olmak savunma sanayisinden daha önceliklidir. Özellikle stratejik ürünlerde kendine yeterlilik gıda güvencesinin ve güvenliğinin vazgeçilmezidir.
- Tüm dünyada iklim değişikliği, azalan doğal kaynaklar, göç ve sağlık sorunları yaşamı daha da zorlu kılıyor.
- Covid-19 salgınında toplum sağlığı ve güvenliği açısından, kesintisiz gıda arzı her zamankinden daha önemli bir hal almış durumda. Bu nedenle tarım sektörü insan beslenmesinde stratejik bir öneme sahip. Kısacası, tarım toplumun geleceği demek.
- Ortak geleceğimiz için tarımsal ürün arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor.
- Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için verimli toprak, temiz su, ideal bir tohuma ihtiyaç var. Ayrıca, iklim şartlarının uygun olması gerekir.
- Ekosistem sürdürülebilirliği için bu doğal kaynakların korunması ve iyi yönetilmesi gerekiyor.
- İnsan kaynaklı çevresel felaketler; karada ve denizde insanlık için geri dönüşsüz ciddi sorunlara yol açıyor.
- Yabani hayvan türlerinin yüzde 83’ünün, bitki türlerinin yarısının insan faaliyetleri nedeniyle tamamen yok olduğu gezegenimizde, biyoçeşitlilik kaybının, gıda ve sağlık sistemleri üzerinde yıkıcı etkileri sağlık sorunlarının artmasına neden oluyor.
- Doğanın bize sunduklarına saygı göstermezsek, kıymetini bilmezsek yaşam şansını kaybederiz.
- İnsanlık artık çok önemli bir dönüm noktasında
- Dünya genelinde doğal afetlerden, sağlık sorunlarına kadar çok sayıda olumsuzlukla karşı karşıyayız.
- İklim krizi, aşırı hava olayları, ekosistemlerin yok olması, gıda güvenliği ve temiz su kaynaklarının azalması 21. yüzyılda insanlığı tehdit eden temel konular olarak ön plana çıkıyor.
- Bilim insanlarının özellikle uyardıkları konu ise, küresel ısınmanın doğal kaynakları olumsuz etkileyerek su ve gıda krizine neden olmasıdır.
- Aşırı sıcak hava dalgalarının küresel ısınmayı hızlandıracağı, bununda doğal kaynakları olumsuz etkileyerek su ve gıda krizine neden olacağının altı çiziliyor.
- Önlem alınmazsa durum daha da kötüleşecek
- Dünyanın bazı bölgelerinde yakın zamanda yangınlar, sellere ve heyelanlara neden olan yağışlar ve öldürücü fırtınalar oldu.
- Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği gözlemleme kurumu, son 10 yılın en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
- Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılından bugüne yüzde 42 artarak en yüksek seviyeye ulaştı.
- Atmosferdeki sera gazları her geçen gün artıyor. Bu da dünyamızın daha fazla ısınmasına yol açarak iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla yaşatır hale getiriyor.
- İklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan etkilerine uyum sağlamak ve gezegenin biyolojik çeşitliliğini korumak için daha hızlı harekete geçilmesi gerekiyor.
- Ülkeler, şirketler ve karar vericiler düşük karbonlu bir ekonomiye dönüş için üzerine düşeni yapmalı.
- Türkiye’de son beş yıl 1940’dan sonra aşırı hava olaylarının görüldüğü yıllar olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2019 şiddetli yağış, sel, heyelan, fırtına gibi 935 olayla en fazla aşırı hava olaylarının yaşandığı yıl oldu.
- Ülkemizde iklim krizinin olumsuz etkileri daha sık ve uzun süreli yaşanır hale geldi.
- İklim değişikliği Türkiye tarımını doğrudan etkileyen ve giderek büyüyen bir risk kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır.
- Türkiye’nin de küresel işbirliği çerçevesinde çözüme ortak olması büyük önem teşkil ediyor.
- Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Bunun sonucunda kaybettiğimiz, önemsemediğimiz şeylerin değeri anlaşılarak adeta doğrular yeniden keşfedilecek.