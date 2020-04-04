Mehmet Reis’ten haber var

Elif Attepe Yazıyor... Koronavirüs’ün yayılma hızı nedeniyle alınan tedbirlerin başında evlerde kalmak geliyor. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin bu nedenle başlattığı "EGD İle EvdeKal Sohbetleri"ne katılan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis Kanalekonomi İnstangram (@kanalekonomi) sayfası üzerinden canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Gıda Mühendisi Elif Attepe’nin sorularını yanıtlayan Mehmet Reis özellikle en çok ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin stoğunda herhangi bir problem olmadığını ve korkuyla yapılacak fazla alışverişlin olumsuz sonuçlarından bahsetti. ‘Önümüz yaz şu an korkuyla stoklanan fazla bakliyat böceklenme gibi nedenlerle zayi olabilir. En çok gıda israfını konuşmamız gereken bir dönemde biz üreticiler olarak piyasayı ürünsüz bırakmayacağız’ diyen Mehmet Reis ithal ürünler içinde isse "Şu an için bir sıkıntı yok hem bizim hem perakende noktalarının dağıtımı problemsiz devam ediyor asıl konuşmamız gereken tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, yıllardır iklim değişikliği gibi global krizlere karşı tarım sektörü acil eylem planlarının oluşturulması gerektiğini söylüyoruz bugün tarımın ne kadar önemli olduğunu koronavirüs krizi ile yaşayıp görüyoruz’ şeklinde konuştu.

Koronavirüs ve iklim değişikliği ile ilgili bir bildiri yayınlayan Mehmet Reis her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmamız gerektiğinin altını çizdi.

İşte Mehmet Reis’in yayınladığı bildiri;

DÜNYANIN VE İNSANLIĞIN GELECEĞİ