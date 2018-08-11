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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul katılımcı tasarımcıları açıklıyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul katılımcı tasarımcıları açıklıyor
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2019 sezonu 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek. Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik, aynı zamanda Mercedes-Benz isim sponsorluğunda gerçekleşen 12. sezon olma özelliğini taşıyor. 

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında BASHAQUES’ - BAŞAK CANKEŞ, CEREN OCAK, ÇİĞDEM AKIN, DB BERDAN, EXQUISE, GİRAY SEPİN, GÖKHAN YAVAŞ, GÜLÇİN ÇENGEL, MEHMET KORKMAZ, MEHTAP ELAİDİ, MELTEM ÖZBEK, MERCEDES-BENZ PRESENTS ANI DATUKISHVILI, MERCEDES-BENZ PRESENTS BRAND WHO, MiiN BY KADİR KILIÇ, MURAT AYTULUM, MUSEUM OF FINE CLOTHING - EDA GÜNGÖR, NEW GEN BY İMA, ÖZLEM SÜER, RAŞİT BAĞZIBAĞLI, SELEN AKYÜZ, SEZGİ TÜZEL, St. NIAN - NİHAN BURUK, ŞEBNEM GÜNAY, ŞİYAR AKBOĞA, T.A.G.G - GÖKAY GÜNDOĞDU, THIRD - TUĞÇE ÖZOCAK, TUBA ERGİN, URUN - ECE KAVRAN yer alıyor. 

Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.
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