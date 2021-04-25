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Mersin ana liman şehri olmalı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, katılımcılara Mersin’in ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları, lojistik gücü ve dış ticaret konusundaki avantajları hakkında bilgi verdi. Mersin’de yapılması beklenen yatırımların son durumlarını anlattı.

Mersin ana liman şehri olmalı
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Türkiye- Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ‘Mersin’de Ticaret ve Yatırım Fırsatları Irak ile Ticaretimiz’ konulu webinar serisinin 14’üncüsünü düzenledi. Webinarın bu haftaki konuğu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan oldu. Webinara TISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye ve Irak Bölge Temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda başta KOBİ’ler olmak üzere ihtiyaçlar ve çözümler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

"ADANA-ERBİL UÇAK SEFERLERİ TEKRAR AÇILMALI"

TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç konuşmasında özellikle Adana – Erbil arası uçak seferlerine değindi. Bu hattın önemine dikkat çeken Kılıç, “Bilindiği üzere bu hat daha önce vardı ama pandemi nedeniyle kapandı. Gaziantep – Erbil açılıyor. Beklentimiz Adana’nın da açılması. Bu sağlanırsa Mersin’de sağlık turizmi de ticaret de daha çok artacaktır” dedi.

Kılıç ayrıca, Mersin’in mutlaka ana liman şehri olması gerektiğini belirterek, aşırı liman ücretlerinin indirilmesi gerektiğini söyledi.  Demiryolunun aktif kullanılması gerektiğini de söyleyen başkan Kılıç, Roro hatlarının konteyner sıkıntısına alternatif olarak kullanılabileceğini de belirtti.

Toplantının bu haftaki konuğu olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise, katılımcılara Mersin’in ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları, lojistik gücü ve dış ticaret konusundaki avantajları hakkında bilgi verdi. Mersin’de yapılması beklenen yatırımların son durumlarına değinen ve MTSO’nun çalışmalarını da anlatan Kızıltan, ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

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