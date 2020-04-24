Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Halk özel Harekatı Genel Başkanı Fatih Kaya Avrupa Kısa Kulvar Buz Pateni Kupa Finalleri Guiness türkiye yankılar
Yönetimde bayrak değişimi
Yönetimde bayrak değişimi
27 Nisan'da üretime yeniden başlıyorlar
Üretime yeniden başlıyor
Boyner'de üst düzey atama
Üst düzey atama
İşverene ramazan desteği
İşverene ramazan desteği
Türk öğrencilere yardım
Türk öğrencilere yardım

Mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteni açıklandı. Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı.

Mevduat ve krediler arttı
banner17

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 2 trilyon 938,4 milyar TL'den 3 trilyon 6,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 510,3 milyar TL'den 514,6 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 109,5 milyar TL'den 105,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı hafta mevduat 2 trilyon 859,3 milyar TL'den 2 trilyon 944 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 151,5 milyar TL'den 151,8 milyar TL'ye geldi.

Veriler 17 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BankaBDDKMevduatKredi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5