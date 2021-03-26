Meyve suyunun üç atlısı şeftali, kayısı ve vişne

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) buluşmaları kapsamında Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) ile birlikte “Meyve suyu üretiminde ihracat başarıları'' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Ekonomi gazetecilerinin ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği online toplantıda Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Güney, MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Kırtıloğlu ve MEYED Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Açık konuşmacı oldu.

MEYED Yönetim Kurulu Başkanı İlker Güney, meyve sularında iç piyasada en fazla şeftali ve kayısının tüketildiğini sonrasında ise vişne geldiğini belirterek, “ Bu 3 ürün iç tüketimin yarısı kadar” dedi ve şöyle devam etti:

“Dünya genelinde ise portakal ve elma öncelikli tüketilen ürünlerden. Sonra da nar geliyor.Türkiye’de belirli ürünlerle ihtiyaca uygun çözümler üretebiliyoruz. Sektörde artı ürün diyebileceğimiz elma. 600 bin tonluk bu ürünün büyük çoğunluğunu ihracat için kullanıyoruz. İhracatta da yüzde 60 ile ABD ilk sırada.”

İlker Güney ihracatta sektörün önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “İhracatta sessizce elde ettiğimiz başarılar var sektör olarak. Güney Kore’deki vergi düzenlemelerini lehimize çevirdik -Meyve suyu sanayisinde teknoloji olarak dünya ile yarışabilir seviyedeyiz. 350 milyon dolara varan ihracatımız var” diye konuştu.

Meyveciliğin tarımda önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan İlker Güney şu noktaların altını çizdi:

Türkiye’de kullanılan suyun yüzde 77’si tarımda tüketiliyor. Bu yüzde 77’nin ise sadece yüzde 5’lik kısmı damla sulama yöntemi ile bilinçli bir şekilde tüketiliyor.

Kişi başı tüketimde maalesef Türkiye henüz yıllık 10 litre ile düşük bir seviyede. Almanya’da yıllık 30, ABD’de ise 40 litre kişi başı yıllık tüketim var. Bunda ÖTV yükünün de payı var.

Dünyanın tüm bölgelerine ihracat yapan bir sektör o ülkelerdeki sağlık, gıda regülasyonları ve teknolojik standartlara ile uyumluyuz.

Çiftçiyi ‘doğrudan gelir’ ve diğer desteklerle yerlerinde (kırsalda) tutmak hem Türkiye tarımı hem de sektörümüz için çok önemli.

Toplantıda konuşan MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Kırtıloğlu da “Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı, insan ve çevre sağlığına çok büyük tehdit oluşturuyor. unun için üretici/çiftçilerle 3 yıllık organik üretime geçiş sürecini destekleyecek sözleşme çok önemli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki tarım havzaları, organik tarım alanı ilan edilmelidir. Van, Ardahan, Kars gibi iller bu noktada öne çıkıyor. Cari açığı kapatmak için de organik tarım önem taşıyor. Katma değeri yüzde 98’leri bulan organik tarımın ana yürütücülüğünü meyve suyu sektörü yapmakta.

MEYED Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Açık da meyve suyu sektörü olarak başarı hikayeleri yazıldığını belirterek, “Sektör her türlü gelişmeye karşı yeniden organize oluyor. Yeni ürünler, yeni pazarlar hedefimiz” diye konuştu.

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