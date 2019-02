M.I.C.E Turizme hayat veriyor

Nitelikli turisti hedefleyen, şehir ekonomisine ve yerel kalkınmaya katkı fayda sağlıyan, 6. ncısıyla sektöre can suyu veren M.I.C.E. fuar, günümüze kadar 78.861 MICE profesyonelini ağırladı, 1226 firma katılım sağladı. Uluslararası Hosted Buyer olarak 40 ülkeden 955 Uluslararası ve 2.393 yerel, B2B görüşmeler gerçekleştirdi.



Bu sene mükemmel bir organizasyonla açılan fuar özellikle uluslar arası kongre ve toplantı tercihlerini yeniden kazanmaya hedefli, 15 binden fazla ziyaretçinin beklendiği M.I.C.E. Fuarı'na katılan 254 uluslararası firma, 500’den fazla profesyonel ulusal ve uluslararası firmalarla üç gün boyunca yoğun B2B görüşme gerçekleşecek.

Beş yıl boyunca, 33.515 B2B toplantıya, Speakers’ Corner programı kapsamında 199 ayrı oturumda 175 yerli ve 82 yabancı konuşmacıya ev sahipliği yapan fuarda, bu sene katılımcıları etkileyecek, zihin dünyalarını genişletecek ve iş yapış şekillerinde perspektiflerine katkı sağlayacak bir konsept tasarlandı.



ACE of M.I.C.E. Networking etkinliklerin yanı sıra Speakers’ Corner’da, etkinlik endüstrisinin yeni iletişim teknolojileri ışığında , Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Tasarım konuları ve Doğru destinasyon pazarlaması nasıl olmalı şeklinde pek çok bilgi içeren panellerle katılımcılar bilgilendiriliyor. Convention bureau’ların direktörlerinden Destinasyon Pazarlamasında başarı hikayeleri sunuluyor.



Gözümüze çarpan ve ziyaret edebildiğimiz standlar;



Kıbrıs Standı kendine has kültürleri yansıtırken Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, başda olmak üzere turizm sektöründe önde gelen isimler dekor batık tekne etrafında görüntülerek yer üstü kadar deniz altı güzelliklerin olduğu destinasyonu işaretlediler.



Kapsamında faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak ülkemize katma değer yaratan yenilikçi kurumlara verilen İstanbul Altın Değerler Ödüllerinde kongre turizmine olan katkılarından dolayı layık görülen, İstanbul Lütfi Kırdar Genel Müdürü Handan Boyce ve yakın ekibiyle standlarını ziyaret etdik. Yetenekleri, yaratıcılıkları ve liderlikleri ile fark yaratan, aynı zamanda sektörün geleceğine yön veren yılın kadın liderleri listesinde yer almasıyla, Türkiye toplantı sektörü adına ilke imza atan, yine Meetings & Convention dergisi tarafından 2018 yılında sektörünün en etkili 25 kadınını arasında seçilen İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Genel Müdürü Handan Boyce ile kısa söyleşide başarılarını söylediğimizde, tevazu içinde elinden geleni yapmaya çalıştığını söylüyor.



Mariott Hoteller Doğu Avrupa Direktörü Zoltan Konsanszky, Batı Avrupa Direktörü Ian Leat ve Global Satış Direktörü Seyhan Ayel Girit birlikde olduğu standında beklentilerini sorduğumuzda çok verimli olduğunu dile getirdiler.



Evlilik Festivalleri düzenleyen ve Evlilik Kutlamaların gözde hoteli Lionel hotel yine çok ilgi gören standlardan biriydi. Hotel sahipleri Kıdan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Kıdan ve Demet Kıdan Uğur, çok sektörü kapsayan bu turizm çeşidinin payını artırmak için hizmetlerini uluslar arası seviyelerde tutacaklarını, bu turizm çeşidine öncülük edenlerden biri olmanın memnuniyeti içinde olduklarını aktarıyorlar



Yrd. Doç. Dr. Sedat Bornovalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, İstanbul Rehberler Odası, turist rehberliği mesleğini tanıtmak ve turizm sektöründeki yabancı ve yerli firmalar, satın alıcılar ile tek çatı altında buluşarak tanışıklıkları güçlendirmek amacıyla, kalabalık bir ekip halinde Ace of Mice Fuarı’nda yer ladıklarını, Güzel bir tesadüfle 21 Şubat Dünya Rehberler Günü’ne denk gelen “AMEzing Party”’ye yüzlerce rehber katılarak, dünyaca ünlü turizm firmalarının sahiplerine ülkemizin misafirperverliğini yansıtacaklarını söylüyorlar.



5 ülke ve 36 farklı havaalanında en iyi uluslararası uygulamalar ve kalite standartları temelinde mutlak müşteri memnuniyeti ilkesiyle hareket eden yer ve depo hizmetleri veren, Çelebi Havacılık Holding A.Ş. Global Pazarlama ve İletişim Müdürleri Funda Eraslan ile ekibini standlarında bilgi alan katılımcılarıyla yine güleryüzlü hizmet anlayışıyla çalıştıklarını izliyoruz.



Yabancı misafirlere İstanbul’un tanıtıldığı Boğaz Turu sonrası Baltalimanı Partaxe düzenlenen Gala Yemeği ile katılımcılar ağırlandı.