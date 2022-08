Migros Deniz Market’ten : Deniz Üstü Bulut Mutfak ve İnsansız Teslimat Teknesi Hizmete Girdi

Ege koylarında demirlenmiş teknelere, restoranlara, adalara, açık denizdeki teknelere ve kara yolu ile bağlantısı olmayan bölgelere hizmet veren Migros Deniz Market, dünya çapında bir ilke imza atarak “Deniz üstü ilk bulut mutfak” hizmetini hayata geçirdi. Yine dünyada bir ilk olarak market ve hazır yemek siparişlerini teknede seyahat eden müşterilerine insansız teslimat araçları ile ulaştırmaya başladı. Mağaza fiyatları ve kampanyaları ile aynı olmak üzere 10 bin çeşitten fazla ürünü müşterilerine ulaştıran Migros Deniz Market, müşterilerinin hizmete erişimini daha da kolaylaştırmak için önemli bir adım daha atarak Migros Sanal Market uygulamasını devreye aldı. Uygulama üzerinden pinleme yöntemi ya da tekne ismi ve konum bilgisi girilerek verilen siparişler direkt tekneye teslim ediliyor. Migros Deniz Market, İngilizce bilen personeli ile Fethiye ve Göcek’te bulunan 13 koyda (Akvaryum, Binlik, Kleopatra, Bedri Rahmi, Hillside, Turunç Pınarı, Şövalye Adası, Panço, Göbün, Sarsala, Hamam, Boynuzbükü ve Yassıcalar) haftanın 7 günü hizmet veriyor. Müşteriler, kendi veya Migros Deniz Market’in botları ile mağazaya gelerek alışverişlerini kendileri yapabildikleri gibi, teknenin bulunduğu lokasyona teslim seçeneğini de kullanabiliyor. Migros Deniz Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor. Bu yıl taze balık satışına da başlayan Migros Deniz Market, en taze balık çeşitlerini uygun fiyatlarla sunarak, yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin en güvenilir ve en taze şekilde balık keyfi yapmalarını sağlıyor. Migros Sanal Market ile sipariş hacmi 3 kat arttı Migros One Managing Director Orçun Onat şöyle diyor : “Müşterilerimizin ilk günden bu yana gösterdiği yoğun ilgiden son derece mutluyuz. Migros Sanal Market uygulamasının devreye alınmasıyla sezon başına kıyasla Migros Deniz Market’in sipariş hacmi 3 kat artış gösterirken, satış hacminde ise 2021 yılının Temmuz ayına kıyasla 2.5 kat büyüdü. Satışların yüzde 55’inden fazlası online ve telefon aracılığıyla gerçekleşiyor. Sadece son bir ayda 464 tekneye Sanal Market hizmeti vermiş bulunuyoruz” Migros One Kitchen Managing Director Sinan Akdal şöyle diyor : “Migros Deniz Market ile dünyada bir ilk olarak deniz üstü bulut mutfak ve insansız teslimat aracı hizmetlerimizle müşterilerimize benzersiz bir hizmet sunuyoruz. Migros One Kitchen olarak İstanbul’daki merkezi noktalarda 10’un üzerinde marka ile devam eden yolculuğumuzu, ilklerle destekleyerek, Göcek’te deniz severlerle de buluşturduk. Hamburgerden mezeye, pizzadan sushiye, makarnadan salataya, tatlıdan kahve ve taze sıkım soğuk içeceklere kadar birçok ürünü en üst seviye hijyen standartlarında, uygun fiyat ve Migros kalitesiyle tüketicilerimizle buluşturuyoruz’’.