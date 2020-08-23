Milli kaynaklarımızla var olma zamanı

Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi tarafından bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi hakkında değerlendirmede bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “ Bu müjde, Ülkemizin milli enerji ve maden politikasının bundan sonra izleyeceği yol adına çok stratejik bir adımdır. Bu adım sahip olacağımız enerji miktarı ile dışa bağımlılığımızı azaltırken, hem moral ve motivasyon olarak enerjimizi artıracak, hem de kaynakların etkin kullanımı ile bireyden devlete yüklenilen maliyetlerin azalmasına vesile olacaktır” diye konuştu.

Yorgancılar “Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgazın ekonomik değerinin Sayın Bakanın ifadesi ile yıllık yaklaşık- 65 Milyar Dolar olması, enerji ithalatımızın üstüne çıkarak, milli kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına son derece önemlidir. Küresel ekonomide; enerjinin stratejik değeri, Akdeniz’de verilen mücadele, kaynakların azalıyor olması bu keşfin hassasiyetini de ortaya koymaktadır. O nedenle, çok hızlı hareket etmeli ve bu avantajı iyi değerlendirerek bir an evvel somut olarak hayata geçirmeliyiz. Bu yönde, belirlenmiş olan 2023 hedefine mutlaka ulaşabilmeliyiz” dedi.

Özellikle Covid-19 salgını ile daha da belirginleşen; ülkelerin içe döndüğü, korumacılığın arttığı, her alanda yerli üretimin stratejik önem kazandığı yeni bir sürece girildiğini hatırlatan Başkan Yorgancılar şunları söyledi: “Yıllardır ısrarla altını çizdiğimiz Türkiye’nin geleceğinin üretimde olduğu gerçeği, böylesi bir süreçte tüm ülkelerin odak noktasına dönmüştür. O nedenle, bizim en ivedi şekilde; başta tarım olmak üzere sanayide ve enerjide yerli üretime yoğunlaşmamız, stratejik ürünlere yönelmemiz, değer yaratan hamlelerde bulunmamız çok ama çok önemlidir. Çünkü, bugünler milli kaynaklarımızla güçlenme, var olma zamanıdır. Bu kapsamda; Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, mühendislerimize, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı, uğurlu olsun”

