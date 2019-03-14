Mıpım 2019, Otuzuncu Yılında Geleceği Tasarlamak Üzere Kapılarını Açıyor

ALKAŞ’ ın Türkiye temsilciliğini yürüttüğü MIPIM Fuarı 12-15 Mart tarihleri arasında 26.000’den fazla profesyoneli bir araya getirdi.



Bu sene 30’uncu kez kapılarını açan fuar, toplam 21.500 metrekarelik bir alanda gerçekleşti. Türkiye’nin 206 kurum ve kuruluş ile 1.020 metrekarelik bir alanda temsil edildiği fuara katılan yabancı firma sayısı ise şöyleydi:



Proje finansman alanında 5.000, geliştirici alanda 4.800, mimarlık alanında 2.000, mülk sahibi alanında 1.600, hizmet sağlayıcı alanında 4.000, portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanında 5.400 firma katıldı.



Bununla birlikte, MIPIM 2019 esnasında gerçekleşen 100 konferans ve oturum çerçevesinde “Geleceği Etkilemek” ana teması ile gayrimenkulde geleceğin 30 yılının trendleri tartışıldı.



1 MİLYON KARTVİZİT EL DEĞİŞTİRDİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MIPIM 2019’ a dair “ 3 günlük fuar ziyaretleri çerçevesinde 1 milyon kartvizit el değiştiriyor. Bu birliktelik çok önemli.” dedi.



Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleşen MIPIM 2019 Fuarı’na katılan Bakan Kurum, açılışın ardından kısa bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum, 26.000 kişinin ziyaret ettiği fuara Türkiye’ nin son dönemde yoğun katılım gösterdiğini belirterek, “Türk müteahhitliğine baktığınızda bugün Çin’den sonra ikinci sıradayız. Yurtdışında devam eden taahhüdümüz 11 milyar dolara yakın. Bugün 11 milyar dolar ile 36 ülkede yatırım yapıyoruz. 1972’den bugüne 367 milyar dolar yurtdışı yatırımımız oldu. Bu durum şu anlamda önemli, ülkemizde 440 bin müteahhit var ve birçok teknik personelimiz kendini yurtdışında temsil edebilir, orada proje çizebilir hale geldi. Ülkemizdeki inşaat sektörünün de yurtdışına açılması öngörüsünü önümüze koyduğumuzda yurtdışında iş yapmak, bu fuarlara katılmak, mimarların, mühendislerin yurtdışında faaliyetlerde bulunması çok büyük önem arz ediyor “ dedi.



BAKAN KURUM, İNGİLTERE, FRANSA, HOLLANDA, RUSYA, ORTADOĞU VE ALMANYA’DAN GELEN YATIRIMCILARLA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Bakan Kurum, fuar alanında Türk firmaların yanı sıra uluslararası katılımcıların da stantlarına ziyarette bulundu. Moskova Çadırı’nda Rus heyeti ile bir araya gelen Bakan KURUM, Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Marat Khusnullin ve Moskova Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakanı Sergey Cheremin ile ikili görüşmelerde bulundu. Görüşme esnasında söz alan Bakan Kurum, iki ülke arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. İki ülkenin yetkilileri gelecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.



Ziyaret sonrası İstanbul Çadırı’na geçen Bakan Murat Kurum, burada uluslararası yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Deutsche Bank Varlık Yönetimi Genel Müdürü Bruno Guiliani, Multi CEO’su Josip Kardun, JLL Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu CEO’su Benoit Du Passage, Union Invest Yönetim Kurulu Üyesi Joern Stobbe’ i ağırladı.



TÜRK FİRMALAR 3 GÜNDE 4.326 B2B GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ



100’den fazla ülkeden iş insanını çatısı altında toplayan MIPIM Fuarı’nda Türk firmalar da yoğun B2B görüşme trafiği ile dikkat çekti. Yakın ve orta vadedeki işbirlikleri için zemin oluşturulacağına bu yıl da kesin gözüyle bakılan B2B’lerin sayısı ise 4.326 olarak gerçekleşti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar AŞ, Emlak Konut ve İstanbul Ticaret Odası yetkilileri aşağıda yer alan kuruluşlarla B2B görüşme gerçekleştirdiler:



- Gdansk Yatırım Ajansı, Polonya

- Voka Ticaret Odası, Belçika

- Lizbon Yatırım Ajansı, Portekiz

- Aberdeen Yatırım Ajansı, İskoçya

- Yunanistan Yatırım Ajansı

- Murlia Yatırım Ajansı, İspanya

- Danimarka Yerel Yönetim Temsilci Heyeti

- Atlanta Ticaret Odası, Kanada

- Amsterdam Belediyesi, Hollanda

- Leeds Ticaret Odası, İngiltere

- Robson Borchio, Brezilya Turizm Bakanlığı Genel Sekreteri

- Silvana Nascimento, Turizm Bakanlığı Yatırım Daire Başkanı



MIPIM TÜRKİYE HEDEFİMİZ GERÇEK OLUYOR



MIPIM 2019 hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan ALKAŞ Genel Müdürü Yonca Aközer, Türkiye’nin MIPIM’ e katılımının sürdürülebilirliğinin çok büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Uluslararası iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan Türk firmalarının global alanda tercih edildiğini belirten Aközer “ Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’ un fuara katılımı bizler için çok kıymetli, kendisinin verdiği destek ile de 2020 yılında bu büyük yatırım platformunu Türkiye’ ye taşıyacağız. RE360 gayrimenkul konferansı ile bu senenin sonunda MIPIM Türkiye’nin son provasını gerçekleştireceğiz“ dedi. Önceden yapılan planlı çalışmalar sonucu Türk firmalarının bu yıl MIPIM 2019’dan verim alarak döndüklerini belirten Aközer, gerçekleşen 4.326 B2B sayısının ve çok sayıda yabancı ülke temsilci heyet ziyaretlerinin de bu çalışmanın göstergesi olduğunu dile getirdi. Aközer, “Önümüzdeki sene bu hedef rakamların da aşılacağına inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

