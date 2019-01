Mobilya fuarı büyük ilgi gördü 500 firma dışarıda kaldı

CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 1000’in üzerinde firmanın katıldığı fuarda 2 milyar dolarlık bir ihracata ulaşılması hedefleniyor.



Dünyanın en büyük mobilya fuarı olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl rekor bir katılımla 120 binin üzerinde ziyaretçiyi ve binden fazla firmayı ağırlayacak olan fuar sektötün 5 milyar dolarlık ihracat hedefine de çok büyük katkılar sağlayacak. CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuar için çok büyük bir katılım olduğunu ve 500 kişilik bekleme listesi oluştuğunu ifade ederek, "Fuara katılmak için sırada bekleyen firmaların talebine cevap verebilseydik katılım rakamları en az yüzde 50 daha fazla olacaktı." dedi.



Hedef 2 milyar dolarlık ihracat



CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ile düzenlenen CNR İMOB, CNR Expo Yeşilköy’de 15'inci kez kapılarını açtı. 27 Ocak'a kadar açık kalacak olan fuarı 41 bini yabancı toplam 120 bin kişi ziyaret edecek. 1000’in üzerinde firmanın katıldığı fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı fuar alanı 150 bin metrekareye çıkarılırken, 2 milyar dolarlık bir ihracata ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca fuar Türkiye’nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı'na, yüksek alım gücüne sahip 550’den fazla yabancı firma temsilcisi katıldı.



Dünyanın en büyük mobilya fuarı



Fuarın açılışında konuşan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, bugüne kadar dünyanın en büyük mobilya fuarının İtalya’da yapıldığına dair yanlış bir algı oluştuğun işaret ederek, "Fuarın genel hacmi hesaplandığında bu doğru bir algı olarak düşünebilir. Fakat salt mobilya fuarı olarak ele alındığında, gerek metrekare, gerek katılımcı ve gerekse ziyaretçi açısından dünyanın en büyük ev mobilyaları fuarı unvanı Uluslararası CNR İMOB Mobilya Fuarı’na ait. Çünkü rakip fuarda mobilyanın yanında seramik ve mobilya aksesuarı da sergileniyor.”

Bu yıl mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin yanı sıra sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Bosna, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 110 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetleri ağırlanacağını kaydeden Bulut, şunları anlattı:



500 firma dışarıda kaldı



"CNR Holding’in Uluslararası İş Geliştirme Departmanı’nın da desteği ile hayata geçirilen ve toplam 11 milyon dolarlık bir yatırım yapılan Global Pazar İstihbarat Sistemi ile dünyanın dört bir yanından mobilya alıcılarını fuara davet ederek, ihtiyaçları doğrultusunda Türk firmaları ile buluşturulması için önemli adımlar attık. Özellikle farklı ülkelerden mobilya alımı yapan ve daha önce Türkiye pazarına girmemiş alıcılar bu sistem sayesinde fuara getirildi. Toplamda 1000’in üzerinde firmanın yer aldığı fuara katılabilmek için 500’ün üzerinde firma da bekleme listesinde kaldı. Fuara katılmak için sırada bekleyen firmaların talebine cevap verebilseydik katılım rakamları en az yüzde 50 daha fazla olacaktı. Yine BIA (Business Intelligence Agency) sisteminin katkısıyla bu yıl yabancı alıcı oranında en az yüzde 50 artış sağlanacak." dedi.



Fuarın açılışında konuşan ve mobilya sektöründeki KDV oranları hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Bu fuarın mobilya sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Mobilya sektörünü KDV konusunda sonuna kadar destekliyoruz. İhracatımızı Cumhurbaşkanımızın söylediği rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar yatırım, bu kadar güç bu ihracatın karşılığı değil. Katma değerli ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Libya’da mobilya sektörünün başarısıyla ciddi bir ihracat artışı sağladık. TİM olarak ilk defa 2019 yılı ihracat yol haritası açıkladık. İhraç ettiğimiz ürünlerimizin pazarlardaki payını, cirolarını açıkladık. 200 üründe 2,8 trilyon dolarlık bir pazar payı. Ürün ürün tespit ettik ve teker teker bütün ülkeleri analiz edeceğiz. Hedeflediğimiz ülkelere de giderek bu rakamları gerçekleştireceğiz. TİM olarak bütün çalışmalarımızla sektörlerimizin yanındayız. 15. fuarımızda çok güzel rakamlar var.” diye konuştu.



Fuarın açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, “15’inci defa fuarı açıyoruz. Fuar sürekliliği açısından bu oldukça önemli. Mobilya sadece üretim değil, mobilya sanat kabiliyetini de üretimle birleştiriyor. Türkiye tasarımda ve sanatsal üretimde de başarısını gösteriyor. Mobilya sektörüne yön evren ülkelerdeniz. Her yıl rakamlar 1 milyar 1 milyar artmalı. Bu sene için 182 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz Sn. Cumhurbaşkanımızın da talebiyle 200 milyar dolara çıktı. Sektörde çok güzel bir altyapı var. Mobilya sektörünün yakından takip ediyoruz, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8 düşürülmesi bunun en önemli örneği. Bu oranın sürekli hale gelmesini de gündeme getirdik. İstanbul’da 2 marka var. Bunlar; Modako ve Masko. Bu sektörün itici gücü. Yurt içi pazarla ilgili mağazalar burada bir araya geliyor. Mobilya sektörü birçok sektöre dokunuyor. Bu fuarda aynı zamanda çok ciddi yerli ve yabancı katılımcı var. Fuarda B2B görüşmeler var.” dedi.

CNR İMOB fuarının mobilya sektörünü aynası niteğinde olduğunu vurgulayan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Bu fuar, Türkiye mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini. 15’inci kez kapıları açan fuarımız, sektörümüzün aynası niteliğinde. Türkiye mobilya sektörü markalaşmada, ihracatta adından söz ettiren ülke. 2000 yılında 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken şu an 3 milyar 134 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Dünya çapında 179 ülkeye Türk mobilyası gönderen en yaygın sektörüz. Sn. Cumhurbaşkanımız önderliğinde var olan istikrarlı siyasi yapı bunda çok önemli, meslektaşlarımızın da çalışkanlığı son derece önemli. Türkiye için mobilya üretmek önemli. Çünkü ülkemizde her yerde mobilya üretebiliyoruz. İstihdam dostuyuz. Bütün imalat sektörlerinin müşterisiyiz. Yaklaşık 20 sektörü geliştiren lokomotif gücümüz var. Her yıl dış ticaret fazlası veriyoruz. Yerli ve milli bir sektörüz. Mobilya bir yaşam öyküsüdür. İhracatımız artıkça Türk kültürü de daha fazla tanınıyor. Diğer Türk ürünlerinin de o pazarlara girmesinin önünü açıyoruz. Mobilya sektörü akıncı birlikleridir. Dünyanın 13. büyük üreticisiyiz. 2023 hedeflerine ulaşmaya yakın en yakın sektörüz. Türkiye ihracat sırada ilk beş sırada olması hayali gerçekleşecek. Mobilya sektörü KDV yüzde 8 olduğunda gelişiyor, istihdam artıyor. Her yıl 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. 2023 yüzde 2.5 civarında dünya pazarında pay almak istiyoruz. Mobilya ham maddeleriyle KDV’nin yüzde 8 olarak kalması konusunda talebimiz var.” diye söyledi.