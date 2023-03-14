Mobilya sektörü deprem için kenetlendi

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, deprem etkisiyle düşüşe geçerek, yüzde 7 azalışla 578,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Deprem bölgelerinde üretimleri olan AKAMİB depremden daha fazla etkilenerek yüzde 28,3 azalışla 54,6 milyon ihracat yaptı.

AKAMİB BAŞKANI ONUR KILIÇER DEPREM İLE İLGİLİ KONUŞTU:

“Deprem bölgesine çok yakınız. Özellikle mobilyada önemli üreticiler olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi şehirlerde olumsuz bir tablo olduğunu belirtmek isterim. Önceliğimiz depremzedelerin ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler ve prefabrik konutlar oluşturuyoruz. Bu konutların mobilyalarını da üstleniyoruz. Sektör olarak kenetlendik. Bir yandan yardımlarımıza devam ederken diğer yandan üretimimizi ayağa kaldıracak ve ihracatımızı artırarak ülke ekonomimize destek olacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin şubat ayı ihracatı olumsuz etkilenerek yüzde 6,4 düşüşle 18,6 milyar dolar oldu. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü de yaşanan olaylardan olumsuz etkilenerek yüzde 7 azalışla 578 milyon 786 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatı 2023 yılı Ocak – Şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine yılına kıyasla yüzde 2,1 oranında artış göstererek 1 milyar 204 milyon 675 bin dolara yükseldi.

“BİR YANDAN YARDIMLARIMIZA DEVAM EDERKEN, DİĞER YANDAN ÜRETİMİMİZİ AYAĞA KALDIRACAK VE İHRACATIMIZI ARTIRARAK ÜLKE EKONOMİMİZE DESTEK OLACAĞIZ.”

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü açısından 2022 yılının verimli geçtiğini ve yeni yıla da iyi başladıklarını belirten Kılıçer, yaşanan depremlerin tüm Türkiye gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini söyleyen Kılıçer, şöyle devam etti:

“Bölge insanına ihtiyacımız var, onların da psikolojilerini düzeltmek için çalışmaya ihtiyaçları olacak. Devletimizden çalışan depremzedeler için ilave destekler talep ediyoruz. TİM’in önerdiği ‘bir maaş bizden bir maaş da devletten’ talebini destekliyoruz.”

AKAMİB, ABD’NİN POTANSİYELİNE YOĞUNLAŞTI

Depremin ekonomik maliyetinin de 100 milyar dolara yakın olarak tahmin edildiğine değinen Kılıçer, ABD’nin potansiyelinin çok büyük olduğunu, bu nedenle bu pazara daha fazla yoğunlaştıklarını vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “18 firmamızla Las Vegas’ta yapılan KBIS 2023 Mutfak ve Banyo Fuarı ziyaret edilirken, eş zamanlı olarak da sektörel ticaret heyeti düzenledik. 63 ABD’li firma ve Las Vegas Metro Ticaret Odası ile görüşme gerçekleştirdik. Tüm bunların neticesinde önemli ilişkiler ve siparişler sağlandı. Pandemiden bu yana ABD’ye yaptığımız faaliyetleri artırdık. Karşılığını da her ay ihracat rakamlarımızdaki büyüme ile aldık. ABD bizim için öncelikli pazar olmaya devam edecek. Eyalet bazlı çalışmalarla, heyet ve Ur-Ge etkinliklerimizi artıracağız.”

ZİRVE YİNE IRAK’IN!

AKAMİB’in şubat ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Yaklaşık 9 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; 4,7 milyon dolarla Almanya, 2,8 milyon dolarla Fransa, 2,7 milyon dolarla Libya ve 2,4 milyon dolarla ABD takip etti. Ay genelinde en dikkat çekici artış ise yüzde 102,7 ile Rusya pazarında oldu.

ALT GRUP BAZINDA İLK SIRADA: KÂĞIT-KARTON VE MATBU YAYINLAR GRUBU

Sektörün ihracatında alt grup bazında ilk sırayı kâğıt-karton ve matbu yayınlar aldı. 246 milyar dolarlık ihracat yapılan ürünü sırasıyla 177,4 milyon dolarla mobilyalar, 100,5 milyon dolarla keresteler-sandık-kafes-palet grubu izledi. AKAMİB’in şubat ayı ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde ise mobilyalar grubu 33,6 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 8,8 milyon dolarla keresteler-sandık-kafes-palet, 7 milyon dolarla kâğıt-karton ve matbu yayınlar grubu takip etti.