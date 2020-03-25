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Mobilya Sektörü mücbir sebep desteğinden umutlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Twitter hesabından duyurduğu açıklamada ise; tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kolları kapsamında mobilya sanayinin de yer alması, yaşanan bu zor günlerde sektör adına umut verici olarak karşılandı.

Mobilya Sektörü mücbir sebep desteğinden umutlu
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Koronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Twitter hesabından duyurduğu açıklamada ise; tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kolları kapsamında mobilya sanayinin de yer alması, yaşanan bu zor günlerde sektör adına umut verici olarak karşılandı.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, Covid-19 salgını nedeniyle yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü olarak hem Dünya Sağlık Örgütü’nün hem de Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu önlemleri yakından takip ettiklerini dile getirdi. Başkan Balcı, “Mobilya üretimin en yoğun olduğu bazı şehirlerimizde tedbir amacıyla geçici süreyle üretime ara verildi. Üretim faaliyetlerine devam eden markalarımızın fabrikalarında ise güvenlik ve hijyen tedbirleri en üst seviyede uygulanmaya devam ediyor” dedi.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilya sektörü adına bu süreçte açıklanan önlem paketlerine istinaden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi günde olduğu gibi bu zor günlerden de ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyorum Sektörümüz adına bu zorlu süreçte üreticiler, satıcılar, tedarikçiler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak dünya genelinde etkisini sürdüren bu küresel mücadelenin milli ekonomimize etkisini minimum düzeyde tutmak üzere devletimizin ve bankaların ilave desteklerini bekliyoruz” diye ifade etti.

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